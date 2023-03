Oppretter Dina Norlunds debutantpris

Serieskaper Dina Norlund gikk bort 22. februar 2023, kun 27 år gammel. Nå oppretter Egmont en debutantpris i hennes navn.

– Dina Norlund var på vei til å bli en stor stjerne på tegneserie-himmelen, og hennes debutbok Snøkattprinsen er den eneste norske tegneserien som har fått en stjerne hos det amerikanske kritikernettstedet Kirkus, sier redaksjonssjef i Egmont Tonje Tornes.

Norlund debuterte med boken Snøkattprinsen i 2020. Tegneserieromanen er trykket i over 15.000 eksemplarer og solgt til flere land.

– At et kjempetalent som Dina ikke skal få vist verden alt det morsomme og spennende hun hadde i hodet, er trist og vanskelig å forsone seg med, men vi håper at denne debutantprisen i hennes navn vil holde arven og minnet om henne levende, sier Tormod Løkling, redaksjonssjef i Egmont.

Familien er stolte

Fra Dina Norlunds nærmeste kommer følgende respons på den nye prisen:

«Dina Norlunds familie er stolte over at deres datters liv og kunst hedres gjennom en pris som dette, og de føler at nettopp en debutantpris er helt i Dinas ånd. Hun etablerte seg som kunstner helt på egen hånd gjennom hardt arbeid, og delte generøst sine erfaringer råd og teknikker med hundretusener av fans på Youtube og andre sosiale.»

Mer fokus på nye tegnere

– Norge har ikke en debutantpris for serieskapere, og det trenger vi, siden serieskaping er et risikofylt yrke å satse på her til lands. Mangelen på støtteordninger er høyst prekær og med denne prisen håper vi å kunne hjelpe kunstnere i starten av sin karriere og samtidig få fokus på sterke tegneseriebøker som fortjener å bli løftet fram, sier Tornes.

Fakta om Dina Norlunds debutantpris:

Prisen deles ut årlig.

Vinneren får 30 000 kroner og et Dina Norlund-litografi.

Prisen går til et episk verk av norske debutanter inneværende år.

Verket skal være fantasifullt, underholdende og av kunstnerisk høy kvalitet.

Verket skal ha barn og unge som hovedmålgruppe.

Hvis ingen debutanter kommer med utgivelser et år, deles ikke prisen ut.

Juryen består av to Egmont-ansatte og to eksterne med enten lang tegneserie-erfaring eller ekspertise i formidling av tegneserier til barn og unge.