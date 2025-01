Opphavsretten utløper for Skipper’n og Hemingway

Ernest Hemingways «Farvel til våpnene» er ikke lenger opphavsrettsbeskyttet i USA. Tegneseriefiguren Skipper'n er også blant verkene som frigis i 2025.

Bøker, filmer og andre kunstverk er beskyttet i 95 år i USA, mens opphavsretten varer fem år lenger for radioopptak. Deretter blir de offentlig eiendom og han kopieres, deles og tilpasses fritt, uten kompensasjon til opphavsmenn- og kvinner.

I tillegg til Hemingways bok fra første verdenskrig, blir originalutgavene av Virginia Woolfs «Et eget rom» og William Faulkners «Larmen og verden» offentlig eiendom i år. Det gjør også den første engelske oversettelsen av «Intet nytt fra Vestfronten» av Erich Maria Remarque.

Den spinatspisende sjømannen Skipper’n er ikke lenger opphavsrettslig beskyttet, og det er heller ikke Tintin – vel å merke i USA. I hjemlandet Belgia er Den reisende journalisten opphavsrettslig beskyttet i 70 år etter skaperens Hergés død, det vil si fram til 2053.

Den første Mikke Mus ble offentlig eiendom for noen år siden, men en oppdatert 1929-versjon blir nå frigitt.

Det samme blir Alfred Hitchcocks film «Blackmail» og «The Black Watch», den første lydfilmen til Oscar-vinner John Ford.

Musikalsk anlagte amerikanere kan glede seg over at de nå fritt kan bruke og spille Maurice Ravels «Bolero» og «An American in Paris» av George Gershwin. Men det er verdt å huske at det er innspillingsåret som avgjør, ikke bare når musikken ble skrevet. Nyere innspillinger av disse verkene vil fortsatt være beskyttet.