Ønsker flere på jobb

– Vi har både ansatte og vektere på jobb, men antallet kommenterer vi ikke av hensyn til sikkerheten, skriver hun i en epost.

– Ikke optimalt

Kjersti Steien er tillitsvalgt for Bibliotekarforbundet og understreker at det virker som det gikk bra denne gangen. Hun ønsker ikke å kritisere ledelsen for ikke å ta sikkerheten på alvor.

– Men vi mener jo og har også gitt uttrykk for før at det ikke er optimalt med en så lav bemanning i et så stort hus, sier hun.

Også Fagforbundets hovedtillitsvalgte ved biblioteket, Jenny Dellegård, mener det burde ha vært flere ansatte på jobb om kvelden.

– Selvsagt skulle vi gjerne sett at det var ansatte i hver etasje. Det er viktig å være til stede «på gulvet» og være tilgjengelige for de besøkende, sier hun.

Samtidig mener Dellegård det ikke er grunn til å slå alarm.

Flere tusen liter vann

Branntilløpet tirsdag 8. februar startet i en sofa og spredte seg oppover en vegg. Sprinkleranlegget i fjerde etasje slapp ut flere tusen liter vann som følge av dette.

Noe over 100 bøker ble ødelagt.

– Oppsummeringen viser at skadeomfanget er langt mindre enn meldingene tirsdag kveld ga inntrykk av. Også kunstverkene er sjekket og funnet uskadd, opplyste biblioteket i en pressemelding.

Biblioteket kunne åpnes igjen for publikum torsdag morgen.