Oktoberprisen til Faldbakken

Matias Faldbakken er tildelt Oktoberprisen 2022.

«Faldbakken er en av de fremste forfatterne i sin generasjon, med et stort språklig og stilistisk register. Han skriver romaner som er dypt originale, og som går sine helt egne veier. Det fins en stor autoritet i alt han skriver, og en helt egen språklig glede …», sa forlagssjef Ingeri Engelstad til prisvinner Matias Faldbakken under tildelingen av Oktoberprisen 2022 tidligere i dag. Den fant sted under presentasjonen av forlagets høstbøker.

«Strømninger i samfunnet som vi ellers ikke får så lett øye på kommer til syne i hans romanunivers, og det fins også en dyp humanisme og omsorg for det sårbare og utsatte i dette forfatterskapet. «Det fins en menneskelighet som er både eldre, og dypere, enn humanismens ‘menneskelige verdighet’», står det gåtefullt i den nye romanen Stakkar. Denne viltre, egenartede romanen om utenforskap og dyp kjærlighet kunne ikke vært skrevet av noen andre, og med den befester Matias Faldbakken sin posisjon som en forfatter i litteraturens frontlinje».

Deles ut av Oktoberstiftelsen

Oktoberprisen har som mål å bidra til å styrke og videreutvikle et betydelig, gjerne yngre, forfatterskap som i særlig grad er preget av litterært mot. Stipendet er på 100.000 kroner og deles ut av Oktoberstiftelsen, etter innstilling fra forlagets redaksjon

Matias Faldbakken, født 1973, debuterte som forfatter under psevdonymet Abo Rasul i 2001 med The Cocka Hola Company: Skandinavisk misantropi, som ble fulgt opp av Macht und Rebel: Skandinavisk misantropi 2 (2002) og Unfun. Skandinavisk misantropi 3 (2008). For romanen The Hills (2017) ble han nominert til Brageprisen og IMPAC Dublin Literary Award 2020.

Høsten 2019 utkom Matias Faldbakkens femte roman, Vi er fem, til strålende kritikker. For denne mottok han P2-lytternes romanpris og Kritikerprisen 2019 og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris og Ungdommens kritikerpris. Bøkene hans er oversatt til over 15 språk.

Fredag 23. september utkommer Faldbakkens nye roman, Stakkar.