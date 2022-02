Økt svensk litteratureksport

Svensk litteratureksport holder koken, trass i pandemien: Antall kontrakter har økt med hele 17,4 prosent, inntektene med 1,2 prosent.

Svensk litteratureksport holder seg stabil, og kan til og med notere seg for en økning, til tross for at fysiske møter ble avlyst i to år. Antall inngåtte kontrakter har økt med hele 17,4 prosent i 2021 – i kroner er ikke økningen like stor: 1,2 prosent, eller 4 millioner svenske kroner.

Dette viser den dagferske eksportstatistikken fra den svenske forleggerforeningen. Denne bygger på tall fra 21 agenturer, og omfatter anslagsvis 95 prosent av all svensk litteratureksport.

Fiksjon-dominert

Skjønnlitteratur er den største kategorien både når det gjelder antall kontrakter og når det gjelder inntekter. Antall kontrakter for barne- og ungdomsbøker er omtrent det samme som for voksen-skjønnlitteraturen, men inntektene er bare en tredjedel. Dette skyldes hovedsakelig det faktum at prisnivået på barnebøker er lavere og dermed også rettighetsinntektene, både forskudd og royalties. Selv om en barnebok-suksess ikke genererer så høye forskudd som voksenlitteraturen, kan den generere inntekter over en svært lang periode – gjerne over flere tiår. Den svenske sakprosaeksporten er fortsatt relativt liten.

Viktig del

– Ambisjonen om å få et bedre grep om størrelsen på Sveriges eksport av litterære rettigheter, antall inngåtte kontrakter og hvor store inntekter de bringer til Sverige, har eksistert i lang tid. At vi nå har kommet så langt at jeg tør å si at statistikken nå er blitt en etablert affære, føles veldig morsomt. Det er viktig for oss å kunne beskrive bokbransjen fra flere ulike perspektiver, ikke minst verdien av at svensk litteratur spres over hele verden. Litteratur er en viktig del av de kreative næringene, gjenspeiler samfunnet vårt og bidrar til totalbildet av Sveriges, sier Kristina Ahlinder, administrerende direktør i den svenske forleggerforeningen.