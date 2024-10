Ny vederlagsavtale for bibliotekene varer i ti år

Nå er en ny og langsiktig avtale om bibliotekvederlag på plass.

Dagens avtale ble inngått i 2021, og gjelder fram til utløpet av 2024. Den nye avtalen er en videreføring, men langsiktig og varer fra 2025 til 2035.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) er glad for nettopp langsiktigheten i den nye avtalen.

– Bibliotekene gjør en fantastisk jobb med å gjøre norsk litteratur tilgjengelig for alle, både store og små. Dette er med på å sikre bibliotekene som arena for leselyst, litteratur og demokrati, sier hun.

Avtalen sikrer ifølge departementet et mangfoldig utvalg i de offentlige bibliotekene, som et viktig kulturpolitisk virkemiddel for å sikre at alle har tilgang til norsk litteratur.

Ordningen går ut på at staten årlig gir økonomisk kompensasjon for at norske verk blir lånt ut gratis fra offentlige bibliotek.

Disse pengene fordeles tilbake til kunstnerne av de i alt 28 vederlagsberettigede kunstnerorganisasjonene selv, blant annet ulike stipendordninger.