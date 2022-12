Ny redaktør i Kagge

Ivar A. Iversen er ny sakprosa-redaktør i Kagge.

– Jeg har alltid vært glad i bøker, og har egentlig fått mer og mer tro på boka som format, både til å fortelle viktige historier og gi meningsfylte opplevelser til folk. Nyhetene går raskere og raskere, boka består som et format der man kan jobbe grundig med å fortelle historier. Abida Rajas og Håkon F. Høydals bok som kom ut her på huset i høst, er et godt eksempel, sier Iversen, som er godt i gang med arbeidet.

– Førsteinntrykket av Kagge og Stenersen er særdeles godt. Dette virker å være en sammensveiset og dyktig gjeng, med en innarbeida kultur for å utvikle og gjennomføre gode ideer, der alle er opptatt av å utvikle, selge og markedsføre gode bøker i fellesskap.

– Mange er misunnelige

Ivar A. Iversen (f. 1977) er utdannet statsviter og journalist og har tidligere jobbet i mediebransjen i nesten 20 år, de siste ti årene i ulike redaktørjobber. Han har blant annet vært utenriks- og debattredaktør i Dagsavisen, og redaksjonssjef og konstituert sjefredaktør i Morgenbladet. De to siste årene har han vært sekretariatsleder for Ytringsfrihetskommisjonen, som leverte sin utredning i august i år.

– Vi er enormt glade for å få Ivar inn i Kagge Forlag. Jeg møter folk overalt som er misunnelige på at vi kapret nettopp ham. Ivar er en kunnskapsrik og hardtarbeidende fyr med bred erfaring og et skarpt blikk for den gode teksten. Med ham på laget skal vi styrke Kagge som Norges største og viktigste sakprosaforlag, sier forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim.