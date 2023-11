Ny forlagsdirektør i Gyldendal Undervisning

Hanne-Mari Eide Bennett er ansatt som forlagsdirektør i Gyldendal Undervisning etter Ulv Pedersen.

– Jeg setter stor pris på å være en del av Gyldendal Undervisning, som består av et sterkt fellesskap og enormt dyktige og engasjerte kollegaer. Å bli vist tilliten til å lede landets største undervisningsforlag inn i en ny fase er både en ære og en glede – og jeg er motivert og klar for oppgaven. Vi står foran mange spennende utfordringer, blant annet å sammen med våre brukere finne den rette balansen mellom analog og digital læring, sier Eide Bennett.

Hun har jobbet i Gyldendal Undervisning siden 2012. De første fem årene var hun markedssjef, deretter var hun i tre år redaksjonssjef for det digitale læringsuniverset Salaby, og de siste tre årene har hun jobbet som forlagssjef for kunder og kommunikasjon.

Administrerende direktør Arne Magnus i Gyldendal Norsk Forlag er svært fornøyd med at Eide Bennett overtar sjefsstillingen.

– Jeg er overbevist om at Hanne-Mari vil gjøre en strålende jobb med å ivareta forlagets viktige samfunnsoppdrag, ved å legge til rette for at unge og voksne lærer mer og bedre for å stå rustet til å bidra positivt til samfunnet. Takket være fantastisk innsats over mange år fra Ulv, overtar hun et forlag som har skaffet seg en veldig solid posisjon som jeg er sikker på at hun er den rette til å bygge videre på, sier Magnus.

Eide Bennett tiltrer stillingen i 2024.