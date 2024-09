Ingen lesekrise på årets Bokmässa

Bokmässan i Göteborg forteller om rekordbesøk, fulle saler og stort boksalg.

– Årets bokmesse kan oppsummeres som en kraftfull bekreftelse på litteraturens og lesingens styrke. I løpet av Bokmessens fire dager har gleden som så mange føler for bøker og lesing blitt manifestert gjennom slående boksalg, fullsatte seminarer og tusenvis av boksigneringer – her er det ingen lese-krise, sier Frida Edman, ansvarlig for Bokmessen.

Fra sent forrige uke og gjennom helgen har bokmessen i Göteborg gått av stabelen. Og nå foreligger besøksfasiten: 93 661 besøk. Det er det høyeste besøket siden 2016.

– Vi hører hjemme her

Årets tema, samisk litteratur har omfattet mer enn 60 scenesamtaler og 26 seminarer. Årets hedergjest var kulturinstitusjonen Tjállegoahte.

– Vi har hatt fantastiske dager her på Bokmessen, og samiske forfattere, forleggere samt mat- og kunsthåndverkere har fått møte det store publikumet. Vi er glade for at den samiske litteraturen i alle dens former har fått prege Bokmessen ved å ta plass også på andres scener, utenfor våre egne. Vi hører hjemme her og kommer til å bli, sier Patricia Fjellgren fra Tjállegoahte.

Noe for alle aldre

En av de mest populære postene under messen, var da Joyce Carol Oates mottok hedersprisen «Sjöjungfrun». Hun uttalte fra scenen at Bokmässan i Göteborg var den fineste og mest ambisiøse bokmessen hun noen gang hadde besøkt.

Norske Marcus og Martinius dro også mange publikummere. Flere fans hadde stått i kø helt siden 5 om morgenen for å få signert bok.

Neste års bokmesse vil ta for seg temaene «Dramatikk» og «Kjærlighet og lyst».

– Vi ser med stor forventning frem til neste års temaer, Dramatikk og Kjærlighet og lyst. De gir oss muligheten til å utforske både dramatikk som litteratur og menneskets mest grunnleggende følelser i dybden. Vi håper de vil inspirere og engasjere vårt publikum, sier Oskar Ekström, programansvarlig for Bokmessen.