Norli og Ark: Ai, Ai, Ai

Inga Strümke tar norske lesere med storm. Nå topper debutboken salget i begge bokhandlerkjedene.

– Responsen på boka er bokstavelig alt jeg kunne drømt om. At folk interesserer seg for ens fagfelt er noe av det beste en forsker kan oppleve. Samtidig mener jeg at det er avgjørende for fremtiden vår at alle – ikke bare AI-forskere – forstår litt om kunstig intelligens, og blir i stand til å ta gode beslutninger og ivareta sine egne interesser i denne rasende utviklingen. Å få muligheten til å bidra til det er bare helt fantastisk, sier Strümke.

Maskiner som tenker har et førsteopplag på 4000 eksemplarer, men får nå to nye opplag på 3000, noe som gir boka et foreløpig totalopplag på 10 000 eksemplarer.

– Grunnen til at jeg ville skrive boka er todelt: Jeg elsker virkelig dette fagfeltet, og hadde kjempelyst på et dypdykk ned i tankegangene og mekanismene som har preget utviklingen av kunstig intelligens, og veien til drømmen om intelligente maskiner, sier Strümke, og fortsetter:

– Men minst like viktig er den andre grunnen, nemlig at kunstig intelligens for alvor har forlatt laben og rast inn i folks liv. Det er så viktig at vi får til en bred samfunnsdebatt om hvor vi vil hen med denne utviklingen, og at folk får muligheten til å påvirke den. Derfor håper jeg mest av alt at alle som leser boken sitter igjen med følelsen av «dette kan jeg forstå, og dette er jeg komfortabel med å diskutere».

Bestselgerlistene for uke 18:

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 18 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Kate Morton Hjemkomst Vigmostad & Bjørke 2 Thomas Korsgaard Hvis det skulle komme et menneske Bonnier 3 Samuel Bjørk Hitra Bonnier 4 Valérie Perrin De tre Cappelen Damm 5 Alex Schulman Malma stasjon Gyldendal 6 Jojo Moyes I dine sko Bonnier 7 Katrine Wessel-Aas Størst av alt Pitch 8 Catherine Isaac En ny begynnelse Bonnier 9 Anita Østerbø Tatt av sviket Vestland 10 Camilla Läckberg Gjøkungen Gyldendal

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 18 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Nilsen, Elin Vatnar Kakene vi elsker Kagge 2 Harry I skyggen Cappelen Damm 3 Kolby, Marit Hva og når skal vi spise? Kagge 4 Færø, Torkil Pulskuren Cappelen Damm 5 Straume, Trude Eide Den store airfryerkokeboka Gyldendal 6 Vatne, Simen K. Norsk mat med airfryer Kristoffer Publishing 7 Moland, Torild mfl. Eventyrlige opplevelser i Nord-Norge Frisk 8 Hjelmås, Hanne Andreassen mfl. Klompelompe Cappelen Damm 9 Lindseth, Inge mfl. Femdagers nullstilling Vigmostad & Bjørke 10 Bouhlou, Aicha Aichas middelhavsmat Pullman Bouhlou, Aicha

Topp 10 – Ark – Barn og unge – Uke 18 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Elias Våhlund Den lengste natten Kagge 2 Sam Taplin Kjæledyr Gyldendal 3 Jørn Lier Horst Operasjon Fartsstripe og andre mysterier Bonnier 4 Beate Engelschiøn mfl. Pengeboka Spartacus 5 Beatrix Potter Petter Kanin og vennene hans Vigmostad & Bjørke 6 John S. Jamtli Tungtvannsaksjonen Strand 7 Simon Mugford Messi ruler Aschehoug 8 Bassenget Gyldendal 9 Jeanette Lane Det store pannekakeløpet Litor 10 Lars Mæhle Monsterkrokodillen Kagge

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 18 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Thomas Korsgaard Hvis det skulle komme et menneske Bonnier 2 Alex Schulman Malma stasjon Gyldendal 3 Catherine Isaac En ny begynnelse Bonnier 4 Kate Morton Hjemkomst Vigmostad & Bjørke 5 Jonis Josef Jonis Josef presenterer Standup-show - men i bok Cappelen Damm 6 Hanne Ørstavik Bli hos meg Oktober 7 Anita Østerbø Tatt av sviket Vestland 8 Valérie Perrin De tre Cappelen Damm 9 Katrine Wessel-Aas Størst av alt Pitch 10 Andrej Kurkov Grå bier Cappelen Damm

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 18 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Inga Strümke Maskiner som tenker Kagge 2 Harry I skyggen Kristoffersen Publishing 3 Aicha Bouhlou Aichas middelhavsmat Gyldendal 4 Gry Hammer Gladere mage, gladere deg Cappelen Damm 5 Tor-Håkon Gabriel Håvardsen Post mortem Bonnier 6 Torkil Færø Pulskuren Cappelen Damm 7 Trude Drevland; Geir Håkonsund Trudes tradisjonsmat Bonnier 8 Emilie Nereng Sunnere livsstil Gyldendal 9 Kasper Kristoffersen Gi slipp Kagge 10 Kristine Czilling Tørå Ikke ta deg sammen Angstportalen

Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 18 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Elias og Agnes Våhlund Den lengste natten Kagge 2 Beate Engelschiøn; Jenny Lund Pengeboka Spartacus 3 Sam Taplin Kjæledyr Gyldendal 4 Min første let-og-finn lydbok med dyr Vigmostad & Bjørke 5 John S. Jamtli Tungtvannsaksjonen Strand 6 Kjersti Synneva Moen Grip den føkkings dagen Aschehoug 7 Jørn Lier Horst Operasjon Fartsstripe og andre mysterier Bonnier 8 R.L. Stine De dødes hus Cappelen Damm 9 Ragnhild Holmås Ordenes hårreisende hemmeligheter Aschehoug 10 Aslak Bodahl Hvor mye kan du om fotball? Cappelen Damm