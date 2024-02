LYRISK: Atter er det duket for Rolf Jacobsen-dagene, Nordisk Poesifestival på Hamar, 29. februar – 3. mars.

Over førti poeter, musikere og litteraturvitere fra hele Norden medvirker i tilsammen 35 ulike arrangementer i løpet av festivaldagene. Festivalen, som første gang ble arrangert for 17 år siden, har en nordisk profil. I 2024 gjester poeter fra Island, Sverige, Danmark og Norge Rolf Jacobsens hjemby ved Mjøsa.

TORSDAG: Åpning ved Jo Eggen

Torsdag 29. februar blir poesifestivalen offisielt åpnet i teatersalen i Hamar Teater. Det er Jo Eggen som holder årets Rolf Jacobsen-forelesning. Jo Eggen er en nestor innen norsk samtidslyrikk. De siste fem diktsamlingene hans har alle hatt reisen som utgangspunkt. Sist ut var Islandske reisedikt fra 2023 som høstet lovord fra et samlet kritikerkorps. På programmet åpningskvelden blir det også opplesninger ved lyrikerne Haile Bizen, Nora Aschim, Ásta Fanney Sigurðardóttir (IS), Pär Thörn (SE), Sabitha Söderholm (DK) og årets festivalpoet i 2024 – Inger Elisabeth Hansen.

Inger Elisabeth Hansen – årets festivalpoet

Etter diktdebuten i 1979 med Det er nå det er like før har Hansen skrevet ni diktbøker alene eller sammen med andre. Hun har også gjendiktet en rekke viktige poeter, særlig fra spansk. Det blir flere anledninger til å møte Inger Elisabeth Hansen i løpet av festivaldagene. I tillegg til å lese på åpningsforestillingen skal Hansen medvirke på litterær lunsj sammen med Torgeir Schjerven fredag 1. mars på Hamar bibliotek. Det er Endre Ruset som skal lede samtalen mellom de to som har vært ektefeller og dikterkollegaer i fire tiår.

Lørdag 2. mars møter Cathrine Strøm festivalpoeten i Salongen på Hamar Teater. På Høgskolen i Innlandet inviteres det til seminar om Inger Elisabeth Hansens forfatterskap torsdag 29. februar og fredag 1. mars. Seminaret er åpent for alle interesserte, har fri inngang, og en flott mulighet til å bli kjent med ulike sider av det rike forfatterskapet til årets festivalpoet.

FREDAG: Konsert

Festivalens fredagskonsert blir med Pratagraf. I det Are Kalvø og Espen Beranek Holm tar plass på hver sin barstol på scenen flankert av musikerne Hedvig Mollestad, Helge Norbakken og Jon Balke er det duket for en kveld med humor, samtidssatire og improvisert, rytmisk musikk. I etterkant av konserten blir det åpen mikrofon i Salongen ledet av Endre Ruset og musikk ved DJ og poet Per Thörn (SE).

LØRDAG: Hva er poesi?

Det er den norske poeten Jørn H. Sværen, svenske Pär Thörn og islandske Ásta Fanney Sigurðardóttir som lørdag morgen vil prøve å finne svaret på spørsmålet festivalen har stilt seg i mange år nå, nemlig Hva er poesi? Litt senere på lørdagen vil Jørn H. Sværen lese utvalgte dikt og spille musikk som har betydd noe spesielt for ham på platesjappa Vinyl & Kaffe, mens Guandaline Sagliocco inviterer til barneteaterforestillingen Bibliotek-Karens bibliotek på Hamar Kulturhus.

M. Seppola Simonsen

Det var Rolf Jacobsen som gjorde M. Seppola Simonsen nysgjerrig på poesi. M. Seppola Simonsen (f. 1998) har etablert seg som en viktig ny stemme i norsk poesi. Med en kvensk og skeiv bakgrunn åpner hen opp ukjente rom i lyrikken på en så overbevisende måte at lyrikkdebuten Hjerteskog – Syđänmettä både innbragte både Vesaas debutantpris (2022) og Havmannprisen (2023). Også diktsamlingen Den tredje fra 2023 har fått svært god mottagelse. M. Seppola Simonsen leser i forkant av Åpen mic i Salongen på Hamar Teater festivallørdagen, og også under Nordisk poesifest senere denne kvelden.

Janne-Camilla Lyster og poesifest

Janne-Camilla Lyster er norsk koreograf, danser og forfatter. Etter lyrikkdebuten med diktsamlingen Øyeblikksarkiv (2005) har hun gitt ut syv diktsamlinger. Hun har også utgitt en samling koreografiske noter, et teaterstykke, to romaner og en bok for barn. I hvilken grad påvirker dans og poesi hverandre? Janne-Camilla Lyster blir å treffe i Salongen på Hamar Teater lørdag ettermiddag.

Siste post festivallørdagen er Nordisk poesifest hvor et stort knippe av festivalens poeter setter hverandre i stevne. Det er duket for en poetisk festkveld av de sjeldne.

SØNDAG: Tone Hødnebø i domkirken

Det er Tone Hødnebø, festivalpoet i 2022, som vil lese under poesigudstjenesten i Hamar domkirke festivalsøndagen. I Kunstbanken senter for samtidskunst inviteres det senere denne formiddagen til møte med Notto R. Thelle, professor emeritus ved Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. I 2023 utga han storverket Veiens visdom og vandringens poesi: fire japanske vandrepoeter. De japanske vandrepoetene eide ikke stort mer enn en tiggerbolle, en kappe og en vandringsstav. De levde på almisser, henga seg til naturen, årstidene og det skiftende landskapet. Og de skrev poesi, som haiku og waka, men også prosa og kinesiske dikt.

Fribyforfatter Haile Bizen

Haile Bizen er poet, redaktør, oversetter og journalist fra Asmara, Eritrea som kom til Norge som fribyforfatter i 2011. I Norge har Bizens tekster stått på trykk i flere antologier, blant annet Å kysse en ørken, å kysse en myr (Aschehoug 2019). Han har også stått for flere oversettelser. Blant annet har han oversatt flere dikt av Rolf Jacobsen til tigrinja! I 2023 kom Bizens første diktsamling utgitt i Norge, La oss si at jeg er, arbeidet frem parallelt på tigrinja og norsk. Søndag ettermiddag inviterer Ranveig Kvinnsland Haile Bizen til samtale i det som tidligere var Rolf Jacobsens hjem i Skappels gate 2.

Avsluttes med konsert

Festivalen avsluttes med konserten En hellig, alminnelig lek– basert på dikt av André Bjerke av Marcus Paus, med Julie Kleive (sang) og Joachim Kwetzinsky (piano).

