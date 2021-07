DAGENS SOMMERGJEST: Karen Forberg trenger late morgener og gode venner og familie på besøk for at det skal bli sommer. Og så natur, masse natur.

Redaktør i Vigmostad & Bjørke, Karen Forberg, er godt fornøyd med «sine» vårtitler, men ser frem til å lese bøker fra andre forfattere denne sommeren. Da er det Lena Andersson som ligger øverst i lesebunken.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år, som i fjor, blir det noen dager hos gode venner på sjarmerende Sandøya utenfor Tvedestrand før vi reiser til familiegården i Skjåk.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Tja, skikkelig late morgener med kaffe og en bok. Gode venner og familie på besøk i passende porsjoner. Og så natur, masse natur, uten større ambisjoner enn å være i den sammen med guttene mine, egentlig.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Alle «mine» forfattere har levert skikkelig gode bøker de siste årene, og vårens titler er intet unntak, så Korrektur av et sorgens kapittel, Rasende binne og Du er nok må jeg få nevne her. Ellers hadde jeg også veldig sansen for Olaug Nilssens siste, Yt etter evne, få etter behov. Et godt portrett av ulike mennesketyper og troverdig om utfordrende familierelasjoner. Øverst i bunken nå ligger Sveas sønn og Datteren, av Lena Andersson, for de har jeg ikke fått lest ennå.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– «Dette gikk da greit nok?»

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Både og …

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Mange forskjellige småretter. Hummus, salat, nypotet og sylta grønnsaker fra parsellen, for eksempel. Og så en svær pavlova.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Den første som slo meg var Rorgen, hovedpersonen i Eivind Riise Hauges nyeste roman, Korrektur av et sorgens kapittel, som jeg nevnte tidligere. Rorgen har noen historier å fortelle og vet å nyte et godt måltid også, tror jeg.

– Ditt beste ferieminne?

– Oi, det var vanskelig. Alle somrene på Sandøya er pakka med gode ferieminner. Og Finnskogen, og på setra i Bøverdalen, der er det fantastisk. For tre år siden var jeg der en uke med eldstemann, som da var 13. Null wifi, null mobildekning, bare rolige turer i fjellet, mislykka fisking i elva, late dager og høytlesing av Pym Petterson. – Ok, og et par Hunger Games nedlasta på Ipaden til kveldstid … Perfekt!

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Vil gjerne gi en til hver av de dyktige, hardtarbeidende norske forfatterne som fortsetter å skrive interessante, gode og viktige bøker selv om de aller fleste av dem tjener svært lite på det – og knapt får en anmeldelse eller et avisoppslag lenger.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Sett på bransjens klimaavtrykk. Vil tro det er mye vi kan bli flinkere på i bokbransjen, for eksempel, med tanke på returordninger, trykk, distribusjon og lignende.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Nordmenn etterspør romaner av mindre kjente norske forfattere i høst

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Gror det godt i hagen og parsellen om dagen? / Jo, takk som spør. Salaten bugner, de første nypotetene er snart klare, og jeg tror jaggu det blir et par egendyrka blomkål i år også.