Medlemsrekord for Noregs Mållag

I romjula passerte Noregs Mållag 15.600 medlemmer, noe som er det høyeste medlemstallet siden 1985.

Det skriver lederen i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, på Facebook, ifølge NRK.

Mållaget har fått over 1200 nye medlemmer etter at det ble kunngjort at Jon Fosse skulle få nobelprisen i litteratur.

– Medlemstallet er viktig for målreisinga. Nå ser vi fram til å gå inn i et nytt år med rekordstort Noregs Mållag. Vi venter at sentrale styresmakter nå ser at det er nynorsken sin tur, sier Hauge til NTB.