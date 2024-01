Norli blir medlem i Handelens Miljøfond

Norlis butikker blir en del av miljøfondets storsatsing.

– Handelens Miljøfond er organisert på en måte der midlene kanaliseres direkte ut i gode, bærekraftige prosjekter. Dette er helt på linje med hvordan vi i Norli liker å jobbe. Vi er imponert over de gode resultatene miljøfondet har oppnådd, og ser fram til å bli med på dugnaden, sier Norli-sjef Johan Baklund.

Norli og de andre medlemmene gir 2 kroner per plastpose til fondet. Midlene Handelens Miljøfond får inn, er øremerket tiltak for å løse plastproblemer. Medlemmene er på den måten med på å støtte et bredt spekter av ulike miljøprosjekter.

Et medlemskap med effekt

I desember annonserte Handelens Miljøfond at 100 millioner plastposekroner blir delt ut til 139 ulike prosjekter, som blant annet skal gå til å lage gjenbrukbare fiskekasser og engasjere ungdommer som ønsker å finne bedre løsninger. 88 millioner ble også tildelt Norges Fotballforbund, for tiltak mot spredning av gummigranulat på norske fotballbaner.

– Totalt har midlene fra våre medlemmer for eksempel bidratt til at over 2 000 mil og 8 000 tonn plast er ryddet vekk fra kysten vår. Å være medlem utgjør en stor forskjell for miljøet, og vi er veldig fornøyde med å få en viktig bidragsyter som Norli med på laget, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Om Handelens Miljøfond