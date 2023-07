Med grafiske romaner i kofferten

DAGENS SOMMERGJEST: Elin Hagen har alltid med seg tegneserier på ferie – og hun har høye forventninger til årets utvalgte ferielesing.

Salg- og markedskonsulent i Press forlag, Elin Hagen, skal feriere på et helt nytt sted – og med en helt ny grafisk roman i bagasjen. Og den har hun høye forventninger til.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Starter med en uke i Skottland. Der vi skal besøke Oban og Edinburgh. Nå er det lenge siden vi har dratt til et helt nytt sted og jeg gleder meg til å bli kjent med en ny by. Vi skal også til min manns familie i Danmark og tar ungene med til Legoland.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Lange frokoster, kaffe sittende på en solrik trapp og tid med familie og venner.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– To små bøker har gjort inntrykk på meg i vår, og jeg tenker stadig tilbake på scener og mennesker i bøkene: Detaljene av Ia Genberg og Foster (Tre lys på norsk) av Claire Keegan.

– Jeg har spart på Ventetiden av koreanske Keum Suk Gendry-Kim til sommerferien, og gleder meg skikkelig. Jeg tar alltid med meg grafiske romaner på ferie, en naturlig konsekvens av å ha blitt foret opp på tegneserier, og denne har jeg høye forventninger til.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Begge deler.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Lobster roll. (Finner ikke en norsk oversettelse av retten som jeg er fornøyd med, man kan da ikke si hummersmørbrød eller hummerrulle?) Også må jeg spise stjerneskudd mens vi er i Danmark.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Venninnegjengen! Vi møttes på Blindern, og har alltid løpende samtaler med hverandre, som aldri ender. Vi pleier å ha en uke ferie sammen hvert år, med mann og barn, hele pakka. I år fikk vi det dessverre ikke til. Jeg er så glad i de store og kaotiske måltidene vi har sammen. Glass som velter, barn som løper til alle kanter og bordet fylt med god mat og drikke, toppet med fine samtaler som varer i timevis.

– Ditt beste ferieminne?

– Ikke et minne, men rett og slett selve essensen av sommerferie for meg er ukene vi tilbrakte hos familien på Hardanger i min barndom. Med jevnaldrende søskenbarn var det lekekamerater døgnet rundt. Legg til morellsteinspytting, bading i fjorden, Nintendo og min tantes ferske rundstykker til frokost på verdens vakreste plass – det er gode ferieminner.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Mine nye kollegaer i Forente forlag. Nå begynner vi så vidt å bli litt kjent, og dette er en fin gjeng altså! Til sammen utgir vi vanvittig mye god litteratur i alle sjangre.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Nå får jeg et skolebarn til høsten. På besøksdagene i vår ble jeg trist når jeg skjønte at skolebiblioteket består av et par reoler på hjul i gangen. Så jeg ville satset enda mer på kultur rettet mot barn og unge både i skoler og barnehager. Ordentlige skolebibliotek og kulturelle opplevelser. Hvordan skal vi ellers forvente at de velger litteratur eller andre kulturopplevelser senere i livet?

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Jeg tror ikke det handler så mye om den ene boka alle burde lese, men om opplevelsen. Målet burde være å skape leselyst, og da er nettopp opplevelsen viktigst. Jeg glemmer aldri læreren som leste Fuglane høyt for oss. Det var tydelig at han var begeistret for boka, og vi ble revet med. Det hjalp selvfølgelig at han hadde en god lesestemme.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Vi leser, og lytter til, bøker mer enn noensinne!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Hvis du skal anbefale et forfatterskap alle burde bli kjent med i sommer hvem ville du valgt?»

– Elizabeth Strout! De to damene hun skriver mest om, Lucy og Olive, er på ulikt vis beintøffe, vanskelige og menneskelige. De blir dine nye venner.

Se tidligere sommergjester her!