Det er travle tider hos Norli Paleet i Oslo.

Med inngang både fra Universitetsgata og Oslos største handlegate, Karl Johan, er det flust av julegavehandlere som finner veien inn i bokhandelen på Paleet. Butikksjef Iver Høy står klar med glitterstøv på henda og bøker å anbefale til folk i julerushet.

– Hvordan er (jule)stemningen i butikken om dagen?

– Travel og hyggelig. Vi har glitterstøv på henda, det er snø i Universitetsgata og vi har 35 000 forskjellige titler som ønsker seg lesere til jul!

– Hvilke bøker anbefaler du for tiden?

– Ofte Flukt av Carl Frode Tiller og Min Skyld av Abid Raja, men det varierer veldig, med så stort utvalg så kan vi jo virkelig variere. Jeg slår gjerne et slag for Familieleksikon av Ginzburg og Vente på vind av Oscar Kroon. Og så elsker jeg Tikkens jul. Det er litt Dickens i Christiania. 24 helstøpte kapitler som lirka høytlesingen langt over leggetid. Den er velskrevet, intens stemningsfull, spennende velkomponert og smart slik at den tåler alt den har av skillingsviser, fattigdom og polio.

– Hva er den beste boka du har lest i år?

– Favoritten så langt er nok Per Pettersons Mitt Abruzzo Han har trolig ikke skrevet en dårlig setning i hele sitt liv. Kollegaen min Arild og jeg leste den samtidig og vi snakka ganske mye om den på vei til t-banen. Den er et fint utgangspunkt for å snakke om litteratur.