Margit er BookBeat-favoritten 

Margit Sandemo troner øverst på strømmetoppen hos BookBeat.

For temmelig nøyaktig seks måneder siden ble lydboktjenesten BookBeat lansert i Norge. Nå kan BookBeat melde at de har avtaler på plass med nesten alle de store norske forlagene og det er mer enn 500.000 bøker å velge mellom.

Når BookBeat snekrer strømmetoppen for sine første driftsmåneder, er det èn serie som virkelig stikker seg ut. Margit Sandemos populære «Sagaen om Isfolket». Nesten fire år etter den norsk-svenske forfatterens død, og flere tiår etter at serien ble avsluttet, har Margit fremdeles grepet om sine lesere. De siste seks månedene har serien stått for hele 10 prosent av BookBeat-lyttingen.

Gir serien nytt liv

­– Lydbokformatet har virkelig gitt serien ekstra liv. Serier gjør det jo godt på strømming siden vi ser at de færreste nøyer seg kun med den ene boka når de først har blitt hekta, men skal vi tro tallene er Sandemo-fansen umettelige, sier Marianne Vågan, Director Business Development NO i BookBeat.

Hedda Sandvig, som leser inn serien, er også den høyest rangerte innleseren siden lanseringen i desember. «Sagaen om Isfolket» ble spilt inn i som lydbok i 2018 og ble tilgjengelig for strømming 1.mai i 2019.

Nabovarsel som førstebok

Etter å ha ligget på topplisten for pocket- og billigbok i nesten hele 2021, gjør krimdronningen Unni Lindell det også sterkt på strømming. Hos BookBeat har hun den nest mest strømmede boken de siste seks månedene, kun slått av den fransk-britiske bestselgende krimforfatteren B. A. Paris’ Bak lukkede dører.

– Noe av det gøyeste med at Nabovarsel gjør det så bra, er at det også er den boken flest lytter til først de siste seks månedene når de har testet BookBeat for første gang. Vi vet jo at krim er en sjanger som passer formatet veldig godt, og det skader jo ikke akkurat at det er Ane Dahl Torp som har lest inn den spennende førstehistorien om Lindells nye hovedkarakter Snø, sier Marianne Vågan.

– Så blir det veldig spennende å se hvordan topplisten vil utvikle seg utover sommeren nå som alle titlene fra 2021 er blitt tilgjengelig for strømming, avslutter Vågan.

Topp 10 strømmede bøker:

B.A. Paris – Bak lukkede dører Unni Lindell – Nabovarsel Sophie Elise Isachsen – Ting jeg har lært Jørn Lier Horst – Nøkkelvitnet Camilla Läckberg – Gullburet Audrey Carlan – Calendar Girl Mark Manson – Den edle kunsten å gi f**n Camilla Läckberg – Vinger av sølv Margit Sandemo – Hunger Jørn Lier Horst – Felicia forsvant

Topp 10 strømmede forfattere:

Margit Sandemo Jørn Lier Horst Rune Angell-Jacobsen Kristin S. Ålovsrud Unni Lindell B.A. Paris Camilla Läckberg J.K Rowling Rolf Magne Andersen Sophie Elise Isachsen

Topp 10 rangerte innlesere:

Hedda Sandvig Ivar Nergaard Stine Robin Eskildsen Camilla Belsvik Marte Stolp Petronella Barker Kristine Rui Slettebakken Renate Katralen Jensen Reidun Berntsen Rudy Claes