Manuset havnet i peisen

POLITIMANN BRANT BEVISENE: Jan-Robert Henriksens havarerte thriller ble flammenes rov.

De fleste tar kritikk fra sin forlagsredaktør med fatning. Noen ender opp i en hetere debatt. Hos Jan-Robert Henriksen ble det glohett. Han pælmet rett og slett manuset på peisen, og åtte måneders arbeid gikk opp i røyk. Men det var slett ikke fordi han følte seg urettferdig behandlet – tvert imot: – Innerst inne visste jeg at det ikke holdt mål, kan Henriksen berette. Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

– Tetter alle skott

Den pensjonerte politimannen fra Nøtterøy har gjennom flere år skrevet krim under pseudonymet JR Henrixen. Manuset som havnet i peisen, ville blitt hans femte bok. Men slik blir det altså ikke, etter den nådeløse kritikken fra redaktøren:

– Redaktøren min har generelt sykelig glede av å slakte manus. Det medfører heftig uenighet om innholdet og at jeg sutrer i flere uker. Så begynner jeg å øse båten, skrur sakte sammen alle hull og tetter alle skott slik at hun får rett i det meste, men jeg får lov å bestemme det politifaglige. Da blir det som regel flytedyktig, sier Jan-Robert Henriksen til Bok365.

Tungt blysøkke

Bok nummer fire fikk en sekser på terningen fra Tønsbergs Blads rutinerte anmelder Finn Stenstad. Så JR Henrixen hadde visse ambisjoner med sin kommende bok – ambisjoner som så langt er et godt stykke unna å bli oppfylt.

– Denne gangen var manuset et tungt blysøkke som gikk rett til bunns. Hvorfor? Fordi det politifaglige kræsjet, tidslinjer kræsjet, fordi det var min første triller – mine fire første bøker var krim. Det var som Flyhavarikommisjonen ville sagt det: «Summen av flere innvirkende årsaker førte til havariet.»

– Har du angret på at du pælmet alt i peisen?

– Nei, jeg har ikke angret på at alle bokstavene ble flammenes rov. Tvert imot – det varmet. Jeg måtte fyre opp, jeg har historisk tre femmere og en sekser å forsvare. Jeg brant til og med setningen – «…det var en mørk, regnfull høstkveld,» sier Henriksen med et glimt i øyet.

Fortsatt single

– Har JR Henrixen forsøkt å få bøkene utgitt på et tradisjonelt forlag? Eller er eget forlag ditt foretrukne spor?

– Ja, jeg har gitt ut min første bok på tradisjonelt forlag, men kjøpt tilbake rettighetene. Jeg tror at Norge kan jeg gjøre alene, i hvert fall nesten. Jeg er ny i litteraturbransjen, men har mange år i showbiz. I sistnevnte eier du stoffet ditt fullt og helt. I litteraturbransjen må du gi bort «barnet» ditt. Det er vanskelig. Per i dag er jeg altså ansvarlig for alt selv. For å få til et godt resultat må jeg kjøpe profesjonell bistand. I alle ledd. Men om jeg finner et forlag som vil gjøre foreldre-jobben og eie barnet sammen med meg, er det interessant. Hvem sier vel at forlaget skal ta all risiko? Delt ansvar er å foretrekke, sier den pensjonerte politimannen, og legger til: – Tidvis har jeg sendt manusene til storforlagene, men fortsatt er jeg single. Det er det flere grunner til. Litteratur er som musikk. Likes and dislikes. Smaken er forskjellig. Motown vil neppe utgi norsk dansemusikk.

– Vil du røpe hva som er hovedtema for neste Henrixen-krim?

– Enda et forsøk på å utgi en tidsriktig, spennende triller. Så nær ekte straffesaker som mulig. Det skal handle om penger, svindel, makt, g-streng og begjær.