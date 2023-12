– Mannen min fridde på julaften!

LUKE 6: Feelgood-dronninga feirer jul hjemme på Bekkestua i Bærum med familie fra England på besøk.

Bak luke 6 finner vi Norges «hemmelige» feelgood-dronning. Katrine Wessel-Aas Ristvedt er forfatter, journalist og redaktør, og står bak den historiske suksessromanen om familien Winther fra Trondheim. Siste bok i serien om overklassen Winther, Størst av alt, solgte i mars mer enn Jojo Moyes siste bok.

Feelgood-dronningen håper at nettopp feelgood-sjangerens betydelige vekst i litteratur-Norge vil bli en hyggelig snakkis. Hun feirer jul hjemme på Bekkestua, og forteller at mannen hennes fridde til henne på julaften i 1997.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Hjemme på Bekkestua i Bærum med familie fra England på besøk. Nå teller jeg dagene til døtrene våre kommer hjem fra studier i utlandet.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Bortsett fra hele familien samlet … juletre! Ekte, lettdryssende gran må til for å skape julestemning hos oss.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Det er alltid vanskelig å velge én, men det får bli Thomas Korsgaards Hvis det skulle komme et menneske. Fortellingen er både vond og rørende, og Tue er en uforglemmelig karakter. Jeg ser frem til å lese neste bok i trilogien.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Stargate. En julefortelling av Ingvild H. Rishøi er en liten, stor julefortelling som fortjener å leses hver jul.

– Vetle Lid Larssens De stjernekyndige. En bok jeg ikke har rukket å lese selv ennå, men om innholdet er halvparten så medrivende og fascinerende som det er å høre forfatteren fortelle om boka … ja, da er den et trygt gavevalg!

– Til slutt vil jeg velge en bok i feelgood-sjangeren, for vi kan alle trenge påfyll av varme og glede i tiden vi lever i. Kanskje Hans Petter Treiders Vaniljekrem, Sobril og pinnedyr eller noe av Jojo Moyes.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Jeg må få nevne to! Som barn: et dukkehus i én etasje som min pappa (ikke spesielt snekkerkyndig) hadde laget av en gammel skuff. Huset hadde både vegger og dører og et blått 70-talls vegg-til-vegg-teppe. Som voksen: Da mannen min fridde til meg julaften 1997!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– Jon Fosse og verdens gjeveste litteraturpris vil bli snakket om også neste år, og gjør ikke «snakkisen» om KIs inntog i kulturlivet, og i bokverdenen spesielt, mindre aktuell. Personlig er det lov å håpe at feelgoodsjangerens betydelige vekst i litteratur-Norge vil bli en hyggelig snakkis!

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– I mine øyne er det ikke så viktig hvilken bok som leses, men at barn og unge får lese noe som interesserer, gleder og inspirerer dem – og som igjen vil føre til økt leseglede. Gode skolebibliotek er viktig, og gjerne flere forfatterbesøk i skolen. Unge, prisbelønte Oliver Lovrenski besøkte nylig elever i en videregående skole i Oslo som på forhånd hadde lest boka hans, og så tok han del i samtaler og diskusjoner rundt boka. Jeg er sikker på at det er slikt som kan inspirere unge til å lese mer.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Om jeg får lov til å snevre det inn til litteratur-Norge vil jeg ønske en større offentlig satsing på små og store litteraturfestivaler – samt. videre utvikling av folkebiblioteket ikke bare som utlåner, men også som en viktig møteplass for store og små.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Tre nøtter til Askepott. DA er det jul, da.