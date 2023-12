– Julehandelen har flyttet seg

«Black Firday» gjorde at julehandelen kom tidligere til bokhandlene.

«Den store kjøpefesten» har de siste årene fått god fotfeste i Norge. I år ser bokhandlerne tendenser til at mange startet julehandelen tidligere.

– Over tid har store deler av julehandelen flyttet seg fra desember til november, men den siste uken før jul er fremdeles desidert størst og viktigst for oss, sier Stein Ove Gudmundsrud, administrerende direktør i ARK, og legger til:

– «Black Friday» er en dag som bare blir viktigere og viktigere.

Også Norli ser tendenser til at mange bevisst valgte å legge julehandelen til «Black Week», og opplevde en moderat vekst fra foregående år.

– Vi la merke til at Black Week hadde bedre bransjetall enn ukene før. Det kan tilsi at mange bevisst valgte å legge handelen til Black Week i år. Black Week har blitt uken da julesalget starter for alvor, og vi er fornøyde, sier Caroline Heitmann, markedssjef i Norli.

Gave som ikke koster mye

Både Norli og ARK peker på «dyrtid», en tid der alt blir dyrere, som årsaken til at mange legger julehandelen til de store salgsdagene.

– I «dyrtid» ser vi at mange er opptatt av å finne flere gaver for pengene. Da er bøker en fin gave som ikke koster så mye, sier Gudmundsrud i ARK.

Norli ser en tendens til at enkelte varer «faller litt i volum».

– Det er en tendens til at litt «unødvendige» varer faller litt i volum. Det er likt det vi hører fra andre bransjer, sier Heitmann.

Mer Klikk & Hent

ARK forteller at veksten fordeles jevnt mellom butikksalg og salg over netthandel.

– Vi ser også at Klikk & Hent har blitt mer populært hos kundene. Dette gjelder hele året og ikke bare på Black Friday, sier Gudmundsrud.

Hos ARK går det mest av årets nyheter, men opplever også at stadig flere velger pocketboken som gave. I tillegg ser de et salgs-hopp for «backlist»-bøker

– Vi er glade for at boka fortsatt er en populær julegave og at tilbudene på Black Friday slår godt an.

Også Norli opplever veksten på nett.

– Det har vært en dreining mot nett, og det kommer oss til gode.

– Folk bestiller veldig mye forskjellig!