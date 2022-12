Lyrikklista: Zahid mot toppen

LYRISK: Lyrikklista for november sender Sarah Zahid nesten helt til topp.

All respekt til Hans Børli, men Beste dikt er tolv år gammel og det er allerede fire år siden vi feiret 100-årsjubileet for dikterens fødsel. Men det er selvsagt gledelig at han leses og at han fortsetter å finne nye lesere.

Sarah Zahid (f.1996) sin nye diktsamling har kun vært ute i handel noen få uker. likevel skygger hun dikterhøvdingen tett inn mot julehandelen. Vi lot oss henføre og ga samlingen terningkast seks:

Les anmeldelsen her: Når jeg gir slipp, bruker jeg hele meg

Så får vi bare håpe at Flamme Forlag (et imprint av Cappelen Damm) har trykket et raust førsteopplag av Bjørnholt vgs. Lyrikken trykkes i mindre opplag og blir ved hyppig omtale, fort utsolgt i bokhandel – så skynd deg å hente ett eksemplar – skal du gi den bort til jul.

Brynjulf Jung Tjønn innehar tredjeplass på lista og har allerede kommet i nye opplag. Kvit, norsk mann er en svært viktig bok om norsk rasisme, varmt å anbefale. Det er bare å håpe at den blir lest av svært mange og at skolene tar den inn i undervisningen.

Antologiene spøker med sitt fravær denne julen. Vi gleder oss selvsagt over nye bestselgende Juleroser fra Herborg Kråkevik, men savner i år Ren Poesi-julehefte fra Ellen Wisløff. Diktantologier har dessverre ikke utkommet i år, kanskje er det instagram og sosiale medier som fyller behovet.

Boklista for lyrikk: November – 2022

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

5 Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2010 (5) 2 Bjørnholt vgs Sarah Zahid Flamme 2022 (Ny) 3 Kvit, norsk mann Brynjulf Jung Tjønn Cappelen Damm 2022 (4) 4 Kanskje fuglane vett? Arne Torget Kapabel 2022 (Ny) 5 Det framande landet Carl Frode Tiller Aschehoug 2022 (2) 6 Hilsen pappa Axel Frønes Kagge 2022 (3) 7 Dikt til navngitte menn Trygve Skaug Cappelen Damm 2022 (1) 8 Hun er ikke kvinne Fatemeh Ekhtesari Aschehoug 2022 (Ny) 9 ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (7) 10 Til mor Helge Torvund Jæren forlag 2022 (10) 11 Når jeg ser havet, slokner lyset Sumaya Jirde Ali Aschehoug 2021 (inn på ny) 12 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (12) 13 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 2021 (11) 14 Almakolender Toto Hølmebakk Tiden 2022 (9) 15 du er nok Victoria Dalsberget Vigmostad Bjørke 2021 (Inn på ny)