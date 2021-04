Lyrikklista: Skaug tar nok ett opprykk

LYRISK: Trygve Skaug toppet bestselgerlista for all skjønnlitteratur like før påske. Til tross for kun et fåtall dager i salg, går han helt til topps også på lyrikkens marsliste. Lista bærer fortsatt preg av Mammuten som pågikk til midten av mars.

Trygve Skaug er et unikt fenomen. Så har han vært i flere år. Skaug har 180 000 følgere på Instagram, hvor diktene hans deles av mange. I sin seneste samling Opprykk får vi et utvalg av dikt fra de tidligere samlingene 50 kubikks hjerte og Den siste. I tillegg har boken flere nyskrevne perler. Som alltid formidler Trygve Skaug sin lune dikt om kjærlighet, trøst og lengsel på en måte som treffer bredt. Hyggelig er det også å få ønske en debutant velkommen. Victoria Dalsberget er helt oppe på listas tredjeplass. Victoria Dalsberget (f.1996) er også å regne til de såkalte instagrampoetene. Hun har over 40 000 følgere på instagramkontoen @enkel_poesi. Leif Gjerstad har tatt en prat med Victoria Dalsberget. På sjetteplass finner vi Karoline Brændjords lysende Jeg vil våkne til verden, i tredje opplag. Til februarlista fikk vi med oss at Brændjord, som første poesidebutant noensinne, var tildelt selveste Kritikerprisen for beste voksne skjønnlitterærere bok i 2020. Til marslista kan vi nå tillegge at hun også har mottatt Tarjei Vesaas' debutantpris. Vi legger også merke til debutant Christine Kjellstrøm Melby, inne på listas fjortende plass. Boklista for lyrikk: Mars – 2021 Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape. Tittel Forfatter Forlag år Sist mnd 1 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (ny) 2 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2010 (inn på ny) 3 Du er nok Victoria Dalsberget Vigmostad & Bjørke 2021 (ny) 4 Samlede dikt Hans Børli Aschehoug 1995 (1) 5 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (2) 6 Jeg vil våkne til verden Karoline Brændjord Kolon 2020 (11) 7 Samlede dikt: Inger Hagerup Inger Hagerup Aschehoug 2015 (3) 8 Det er den draumen Olav H. Hauge Samlaget 2019 (4) 9 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (5) 10 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (7) 11 Hilsen Axel Axel Frønes Aurora forlag 2020 (9) 12 Nomaden og bonden Kolbein Falkeid Cappelen Damm 2019 (6) 13 Takk for maten Jon Ståle Ritland Tiden 2021 (12) 14 Ho Christine Kjellstrøm Melby Samlaget 2021 (ny) 15 Nærast er du når du er borte - Dikt i samling Tor Jonsson Samlaget 2021 (10)