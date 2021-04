Bokdebutant: Victoria Dalsberget

LYRISK: På Instagram har Victoria Dalsberget 42.300 følgere på sin konto @enkel_poesi. Nå er hennes poesi også blitt tilgjengelig på papir, i diktsamlingen «du er nok».

Fra Instagram til papir. Nå er Victoria Dalsbergets poesi også tilgjengelig i bokform. Hennes aktuelle diktsamlingen «du er nok» (Vigmostad & Bjørke) er i dag helt oppe på tredjeplass av boklista for mestselgende lyrikk.

Kort om deg selv?

– Jeg er 25 år gammel og bor på et lite tettsted som heter Austmarka. Det ligger litt utenfor Kongsvinger. Jeg jobber som lærer, og er videreutdannet innenfor spesialpedagogikk og psykisk helse hos barn.

Når skjønte du at du ville bli forfatter?

– Jeg har hatt et ønske om å skrive for andre helt siden jeg var liten. Etterhvert som jeg begynte å studere ble drømmen bortprioritert til fordel for pensum. De siste årene har jeg imidlertid forstått at det å være en produserende forfatter er forenlig med et ganske vanlig hverdagsliv.

Hva handler boka di om?

– Samlingen består av rundt 80 dikt som på ulike måter formidler at leseren er god nok, sterk nok, fin nok og flink nok. Tekstene handler på ulike måter om selvtillit, selvfølelse og forholdet man har til seg selv. Jeg forsøker å sette lys på hvordan samfunnet påvirker mennesket, og hvordan mennesket kan påvirke samfunnet.

Kan du si noe om hvordan du fikk idéen til akkurat denne boka?

– Det har vært en lang prosess å komme frem til denne diktsamlingen. Man kan si at veien har blitt til mens jeg har gått. Jeg har drevet instagramkontoen @enkel_poesi i litt over fem år, og har postet dikt innenfor en rekke temaer. Diktene som har omhandlet nettopp følelsen av utilstrekkelighet og å ikke føle seg god nok har utvilsomt mottatt mest respons. For meg er dette en indikasjon på at diktene som berører disse temaene er ønsket og viktige. Derfor ble de samlet i en bok.

Hvis du har fri og ikke skal skrive, hva vil du da helst bruka tida på?

– Jeg bruker aller helst ledige stunder sammen med samboer og hunden vår. Ellers er jeg glad i både trening, lesing og planter. Jeg liker også å være sosial sammen med venner.

LEIF GJERSTAD (*)

* Leif Gjerstad virker blant annet som bokanmelder og frilanser for BOK365. Gjerstad driver også nettstedet LeffesLab med fokus på musikk og litteratur. Dette kortintervjuet er tidligere publisert på nettstedet.