Lyrikklista – september 2023

LYRISK: Vi er på full fart inn i bokhøsten. Fire nye titler - og to debutanter - får plass på lista. Men i toppen er det de samme tre som forrige måned. Bare med litt rokade.

Helt i toppen ligger Brynjulf Jung Tjønn. Kvit norsk mann selger mer i år enn da den kom ut i fjor. Samlingen er nå trykket i femte opplag. Allerede for en moderne klassiker å regne.

Av året utgivelser er det Axel Frønes som selger mest. Riktignok må han ta steget ned fra førsteplass, men interessen for Her og nå er fortsatt stor.

Av månedens nykommere er Bente Bratlund og Ida Elise Broch øverst.

Bente Bratlund (1952) har bak seg over 70 bøker i ulike sjangere. Dans dotter mi – 100 dikt om livet inneholder mest nyskrevne dikt, men rommer også noen tidligere dikt som forfatteren selv setter ekstra pris på.

Ida Elise Broch (1987) er skuespiller, kanskje mest kjent fra Netflix-suksessen «Hjem til jul». Broch debuterte i fjor med kjærlighetsdikt, spesielt rettet mot de unge. I år kommer oppfølgeren GID – Glad i deg – som også kretser rundt kjærligheten. Broch innleder samlingen slik: Dette er asfaltsalmer om kjærlighet/Les høyt, les lavt, les pent, les fint, les slemt./ Les dikt.

To debutanter er det også plass med.

Eivind Aalen Øi (1997) er oppvokst i Bergen, men studerer for tiden i København. Hen er tidligere student ved Skrivekunstakademiet og har oversatt Ilya Kaminskys diktsamling Dans i Odesa til norsk. Diktene i høstens debutsamling, Sy oss inn i duken handler om å være i en privilegert posisjon, men også om å være sårbar. Å være en del av klimaforandringene, men samtidig ikke helt ta det inn over seg.

Lise Myklebust (1998) er oppvokst på Jæren på Vestlandet. Debutboka, Gnisten tar opp en vanskelig periode i et ungt liv. En ung, redd og sårbar jente ble raskt frarøvet sin ungdomstid. Det hun trodde skulle være en helg på psykiatrisk avdeling, ble til to og et halvt år på lukket avdeling. Skjebnen er som en gnist – en gnist som når som helst kan ta fyr. Hvordan man forholder seg til denne gnisten, er avgjørende for hvordan man kommer seg videre.

Boklista for lyrikk: September – 2023

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.

Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Kvit, norsk mann Brynjulf Jung Tjønn Cappelen Damm 2022 (3) 2 Her og nå Axel Frønes Kagge 2023 (1) 3 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2010 (2) 4 Dans dotter mi Bente Bratlund Bladkompaniet 2023 (Ny) 5 GID Ida Elise Broch Pitch 2023 (Ny) 6 Profeten Kahlil Gibran Kagge 2009 (6) 7 Til mote Morten Langeland Flamme 2023 (13) 8 Purgatoriet Dante Alighieri Solum Bokvennen 2023 (5) 9 Ø Thor Magnus Tangerås Samlaget 2022 (Inn på ny) 10 Så nær det synlige krever Gaute Heivoll Tiden 2023 (4) 11 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (Inn på ny) 12 Sy oss inn i duken Eivind Aalen Øi Cappelen Damm 2023 (Ny) 13 Hjerteskog M Seppola Simonsen Flamme 2022 (Inn på ny) 14 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (8) 15 Gnisten Lise Myklebust Lyrikkforlaget 2023 (Ny)