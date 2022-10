Lyrikklista oktober: Skaug foran Tiller og Frønes

LYRISK: To nye diktsamlinger går inn i teten av oktobers lyrikkliste. Helt øverst ligger Trygve Skaug.

På september-lista lå Trygve Skaug som «runner-up» – etter den gripende diktsamlingen til Brynjulf Jung Tjøn. I oktober inntar imidlertid Skaug sin vante plass. Med seg på pallen får han sin populære vers- og musikk-kollega Axel Frønes. Sistnevnte med den seneste av sine i alt tre samlinger. Denne gang utgir han på Kagge Forlag.

Mellom de to plasserer Carl Frode Tiller seg. Tiller debuterer i høst med sin første diktsamling. Langdiktene i Det framande landet møter et begeistret anmelderkorps. Denne uka ble han også nominert til Brage-pris for boka.

Anne Cathrine Straume i NRK drar paralleller til selve sjefsdiktet i nordisk sammenheng: «For en boblende, berusende dikt-debut! Carl Frode Tillers langdikt fyller meg med skrekkblandet jubel. (…) Det er forvirrende, det er tøft og det fungerer. (…) Voluspå har tålt tidens tann i tusen år. Hvor lenge Tillers ord blir stående, vet ingen. Jeg spår at det blir lenge.»

Terningkast seks blir trillet hos Dagbladet, hvor anmelder Espen Grønlie skriver: «Dette kaller jeg poesi! (…) I denne boka skriver Tiller både presist og gnistrende. Ikke noe sted tenker jeg at det er noe overflødig i denne teksten. (…) Han lar alle slags epoker gli over i hverandre og gi farge til hverandre, uten at det blir vagt eller virker pretensiøst. Han guider leseren til ulike punkter der fortid, nåtid og framtid møtes, og han gjør det på uhyre inspirerende måter.

Merete Røsvik i Klassekampen er overveldet: Etter å ha lese «Det framande landet» kan eg berre slå fast at Tiller estetisk og intellektuelt verkeleg driv det kunstnarlege prosjektet sitt mot evigheita – og vidare.

I tillegg til Tiller og Frønes noterer vi hele tre nye titler på lista: Ivar Mortensson-Egnund (1857-1934) sin gjendiktning av tre litterære høydepunkt fra middelalderen. Den eneste kvinnelige forfatteren på lista er Åse Ombustvedt (f. 1963) med sin første bok for voksne. Siste nykommer er Toto Hølmebakk med sin aller første skjønnlitterære utgivelse.

Boklista for lyrikk: Oktober – 2022

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Dikt til navngitte menn Trygve Skaug Cappelen Damm 2022 (2) 2 Det framande landet Carl Frode Tiller Aschehoug 2022 (Ny) 3 Hilsen pappa Axel Frønes Kagge 2022 (Ny) 4 Kvit, norsk mann Brynjulf Jung Tjønn Cappelen Damm 2022 (1) 5 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2010 (5) 6 Håvamål ; Voluspå ; Draumkvedet Ivar Mortensson Egnund Samlaget 2022 (Ny) 7 ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (3) 8 Hvordan visste du at jeg var her? Åse Ombustvedt Vigmostad Bjørke 2022 (Ny) 9 Almakolender Toto Hølmebakk Tiden 2022 (Ny) 10 Til mor Helge Torvund Jæren forlag 2022 (3) 11 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 2021 (9) 12 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (6) 13 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (14) 14 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2015 (Inn på ny) 15 Inferno Dante Alighieri Solum Bokvennen 2022 (Inn på ny)