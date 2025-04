Lyrikklista – mars 2025

LYRISK: Årets vinner av Tarjei Vesaas' debutantpris, Anna With inntar plass på lista.

Det viktigste med litterære priser er at de bidrar til å sette søkelys på et forfatterskap. Denne måneden ble Anna With tildelt Vesaas-prisen for sin første diktsamling.

Det er ett år siden Anna With utkom med den kritikerroste diktsamlingen Eplet, nesten – dikt, men vi har måttet vente helt til nå på at hun får plass på lyrikklista. Anna With, født 1997 i Oslo, er utdannet ved Skrivekunstakademiet i Bergen og Litterär Gestaltning i Gøteborg.

Tarjei Vesaas’ debutantpris blir hvert år delt ut til fjorårets beste unge skjønnlitterære forfatter. Prisen deles ut av Den norske Forfatterforening, og det er foreningens litterære råd som er prisjury. Prisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene Vesaas mottok som vinner av Nordisk råds litteraturpris dette året.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse for prisen kan vi lese:

«I Eplet, nesten har Anna With funnet en sin egen vei mellom det lekne og det lærde, mellom det nyfikne og det stringente, mellom det løsslupne og det tilskårne. Selv om enkelte linjer kan virke kryptiske, smått absurde, er diktene inviterende og inkluderende. Dikterjeget tar oss med på oppdagerferden sin, og gjør sin utforsking til vår. Vi får følge med på en tilegnelse av verden som lærer oss selv å oppfatte og innta den på nye måter.

Den knappe baksideteksten lyder i sin helhet: «Noe uforståelig jeg forstod på et blunk». Det kan leses som et motto, ikke bare for boka, men for poesi som sådan i den formen Anna With skriver. I glimt kan den gi en egen form for forståelse, og antyde en direkte berøring med fenomener som ellers er utilgjengelige for oss.

I Eplet, nesten kjenner vi stadig at vi kommer nær den kunnskapen frukten i tittelen antyder. Det er en bok som styrker oss i troen på at det finnes noe som bare kan uttrykkes i poesien – og på at unge mennesker i Norge fortsatt kan finne nye, meningsfulle måter å bedrive denne aktiviteten på. Det litterære råd gratulerer Anna With med Tarjei Vesaas’ debutantpris for 2024!»

To nye – tross Mammut-preg

Mars-lista er ellers fortsatt preget av Mammut-salget og samlinger som fikk være med på denne. En tredjedel av lista utgjøres av slike (plass-siffer 1,2,7,8 og 13).

Vi har likevel to nye diktsamlinger av året med oss på lista.

Veteranen Arne Ruset (f.1951) returner til lyrikken med Reisa til Mjuk. Samlingen er en reise gjennom eit sykdomslandskap. Vi følger poeten fra barndom og oppvekst, til å bli rammet av ein alvorlig kreftsykdom i godt voksen alder.

Jonathan August Lengali (f.1993) har kommet med sin tredje diktsamling. Samlingen med den relativt frivole tittelen Om gay seterdrift, iscenesetter klassiske litterære motiver på nye, omveltende og overraskende måter: Motsetningen mellom by og land, mellom drøm og virkelighet, kjærlighet og ensomhet. Samlingen handler om å bygge seg et hjem på egen hånd, om å lengte til jordskokkene i Nissedal og til Ormøya og infrastrukturen i Oslo, om å skape og glemme, om frihet og savn.

Boklista for lyrikk: Mars – 2025

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.