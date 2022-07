Lyrikklista for juni

LYRISK: Med unntak av Geir Halsnes og Yoko Ono, er det gamle kjenninger som preger lista over sommerens mestselgende dikt.

Geir Halnes (f. 1976) er forsker ved institutt for fysikk ved NMBU. Halnes debuterte med diktsamlingen Hils hvis du ser meg i 2007 (Oktober). I 2017 utkom diktsamlingen Mor Rom. Begge til gode kritikker.

I årets samling manes et univers fram ved bruk av ordet «la», et grep som hinter til matematikkbokens «la .p. være et tall mellom null og en» og bibelens «la det bli lys». «La» utforsker grensen mellom naturvitenskap og åndelighet. Det er naturvitenskapsmystiske dikt fylt av åpenbaringer.

La utkom i begynnelsen av mai. Samlingen har allerede høstet gode kritikker.

Sindre Ekrheim i Dag&Tid skriver at boka er å anbefale. Thula Kopreitan i NRK kaller samlingen for nytenkende, morsom og forvirrende: Det er morsomt fordi det er absurd, men også fordi tonen er ironiserende.

Harald Nordbø i Universitas er også svært positiv:

«Kan også fysikarar skrive dikt? Det kan sjåast slik ut … Lat meg innrømme ein ting: eg har ikkje særleg greie på fysikk …. Likevel merkar eg raskt at akkurat dét ikkje eigentleg betyr noko, heller … Det som kanskje er aller mest vellykka, er eit strukturgrep: han «begynner enkelt» med enkle strukturar som «la det være / logisk / noe annet ville vært ulogisk», som om han byrjar på partikkelnivå, og sidan blir kvart einskilde dikt til lengre og meir komplekse poetiske strukturar. Strukturen i diktsamlinga svarer altså til utviklinga av sjølvaste universet, med si æve av stjerner og planetar, stilt saman med det nære og personlege. Metaforane generelt funkar svært godt … ei samling dikt som imponerer båe som helheit og i sine enkelte bestanddelar. Spel gjerne for oss igjen, Geir Halnes, for musikken din er lifleg!»

Boklista for lyrikk: Juni – 2022

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2015 (6) 2 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (1) 3 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (3) 4 du og jeg Victoria Dalsberget Vigmostad&Bjørke 2022 (4) 5 La Geir Halnes Oktober 2022 (Ny) 6 Grapefrukt Yoko Ono - gjendiktet av Simen Hagerup Kolon 2022 (Ny) 7 Samlede dikt Hans Børli Aschehoug 1995 (10) 8 Samlede dikt Gro Dahle Cappelen Damm 2022 (13) 9 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 2021 (9) 10 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (2) 11 Samlede dikt: Inger Hagerup Inger Hagerup Aschehoug 2015 (inn på ny) 12 Kolbein Falkeid: Samlede dikt Kolbein Falkeid Cappelen Damm 2016 (inn på ny) 13 Vandring gjennom årstidene med Hans Børli Hans Børli Aschehoug 2021 (11) 14 Duino-elegiar Rainer Maria Rilke (attdikta av Jon Fosse) Samlaget 2022 (14) 15 du er nok Victoria Dalsberget Vigmostad&Bjørke 2021 (5)