Lyrikklista – april 2025

LYRISK: Det våres også på lyrikklista. Hele fire nye samlinger av året får plass på lista. Øverst blant disse finner vi Leif Høghaug og Joakim Kjørsvik.

Leif Høghaug (f. 1974) har fått svært gode kritikker for sin seneste diktsamling, Jonas Gahr Støre. Eit dikt.

Ingunn Økland i Aftenposten skriver at han er «En forfatter som prøver på noe som er helt uvanlig i vår samtidslitteratur, nemlig å sette politikken inn i den gamle sjangeren visjonsdikt.»

Mímir Kristjánsson i Klassekampens Bokmagasin er imponert: «Leif Høghaug har skrevet et fantastisk drømkved om Jonas Gahr Støre … det handler om hele sosialdemokratiet, om veksten og fallet til et unikt samfunnsprosjekt …Dette diktet bruser og buldrer, bølger og braker, det er, for å bruke Støres egne ord, i bevegelse … Høghaug har imidlertid holdt seg på skinnene til tross for de voldsomme endringene i norsk politikk siden nyttår. Diktet er imponerende oppdatert … Jonas Gahr Støre er faktisk ikke bare en skjønnlitterær figur, men også et menneske av kjøtt og blod. Neste gang jeg ser ham, skal jeg bringe med dette diktet. Det bør han sette pris på, for bedre poesi skrives det ikke i Norge for tida.»

Espen Grønlie i Dagbladet gir også terningkast seks.

På plassen etter Høghaug følger fargerike og humoristiske Joakim Kjørsvik (f.1978) med År og dag – haiku. Også denne samlingen har fått en rekke strålende anmeldelser. Høvdingen Helge Torvund skriver i Krabben – tidsskrift for poesikritikk:

«Det er ein fryd å lesa seg gjennom År og dag. Her er så stort omfang og samlinga er så rik på gode dikt, at ein les vidare utan å ergra seg over dei som kanskje ikkje treff ved første gongs lesing. Her er jo nok å ta av, og det er bare å lesa vidare og leita seg fram til neste høgdepunkt. Her er mykje som kling nytt og fint, men her er òg heilt klassiske haiku-motiv som får si fornying i gode observasjonar og godt formulerte linjer.»

Kjørsvik utgir på Kolon forlag som denne uka feirer 30-års jubileum. Førstkommende torsdag 8. mai klokka 18–22 på Himmel, en nydelig bar i andre etasje på Blå i Oslo, kan du møte og høre Joakim Kjørsvik selv lese fra boka. Programmet består videre av Torborg Igland, Runa Borch Skolseg, Joakim Kjørsvik, Tone Hødnebø og Jørn H. Sværen. Videre har forlaget invitert følgende gjesteopplesere: Jan Erik Vold, Minus Miele, Pedro Carmona-Alvarez, Thomas Marco Blatt og Ingvild Lothe.

