Lyrikken på sporet

Poesien skal ut på by’n i Oslo. Nå blir det Sporveisdikt på trikk og T-bane, i regi av Forfatterforeningen og Sporveien – med støtte fra Kulturrådet.

På tampen av forrige uke ble Sporveisdikt lansert i Sporveispassasjen på Jernbanetorget T-banestasjon. Det var diktopplesning ved forfatterne og selve åpningen ble gjennomført ved byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal. Sporveispassasjen ligger mellom østgående og vestgående plattform på T-banestasjonen og benyttes blant annet til kulturformidling.

– Kultur skal være for alle. Vi bruker mye av fellesskapets penger på å støtte et levende kulturliv i byen vår. Da er det også viktig å sørge for at kunst er tilgjengelig for alle, til og med når vi ikke oppsøker den selv. Mange som ikke ville dratt på en poesikveld eller kjøpt en diktsamling kommer til å bli møtt med dikt på banen, på trikken, og midt i morgenrushet på Jernbanetorget. Det er skikkelig kult, sier byråden.

Poesien når ut til mange

Plakatene på trikk og T-bane når om lag en halv million mennesker hver eneste dag. I tillegg vises diktene i på utvalgte T-banestasjoner.

– Sporveien har et viktig oppdrag med å frakte folk dit de skal hver eneste dag, og betyr på den måten mye for mange i hovedstadsområdet. Sporveien ønsker å ta samfunnsansvar ved å skape en god tur, og legge til rette for at trikkene, T-banene og stasjonene våre oppleves som gode byrom for formidling av kulturopplevelser til Oslos innbyggere. Vi er derfor veldig glade for å kunne gi byen denne gaven i form av utvalgte dikt om bord på våre T-baner, trikker og utvalgte T-banestasjoner, sier Torgeir Kristiansen, Sporveiens konserndirektør for kommunikasjon og samfunn.

Noen av våre lesere husker kanskje et liknende lyrikkprosjekt på T-bane og trikk: prosjektet «Dikt underveis», en formidlingskampanje for poesi på trikk og T-bane i Stor-Oslo, var en veldig populær satsing som gikk fra 1995 til 2017. «Dikt underveis» var inspirert av «Poems on the underground» i London. Målet var å overraske med dikt på et uvant sted.

– Må løftes frem

Foreløpig har Kulturrådet gitt nok støtte til at prosjektet kan gå i seks runder i løpet av i år og neste år. Hvis dette er vellykket, vil Den norske Forfatterforening og Sporveien søke om støtte for å videreføre prosjektet.

De fire diktene i første runde henger fra 7. mars til 21. mars. I løpet av 2023 vil det være to runder til med Sporveisdikt, samt tre nye runder i 2024. Diktene profileres også på Sporveiens Instagramkonto.

Heidi Marie Kriznik er leder i Den norske Forfatterforening. Det er Forfatterforeningen som har satt ned utvalget som velger dikt.

– Det er ikke nok at poesien er tilgjengelig, den må løftes frem og pekes på. Sporveisdikt bidrar til at flere ser og opplever poesien, den kommer folk i møte, sier hun.

Diktene i første runde

Diktene som skal henge på trikker, T-baner og T-banestasjoner i mars er skrevet av Brynjulf Jung Tjønn (1980), Nils Chr. Moe-Repstad (1972 – 2022), Sarah Zahid (1996) og Geir Halnes (1976). Diktene er blitt valgt ut av lyrikerne Steinar Opstad, Kjersti Bjørkmo, og Alexander Fallo. Dette utvalget er også ansvarlig for å velge ut dikt for de neste rundene.

– Sporveisdikt satser på å presentere dikt som kan engasjere og gi en god leseropplevelse til byens reisende i en ofte travel hverdag. Det handler om å synliggjøre lyrikken, som gjerne kommer i bakgrunnen av den mer kommersielle litteraturen. Et dikt kan leses raskt, men kan gi like mye innsikt som en hel roman. Et dikt kan forandre et menneskes liv i løpet av noen få sekunder, minutter eller den tiden det tar å gjøre en mindre eller lengre reise, sier utvalgsleder Steinar Opstad.