Luftig suksess

Trude Eide Straumes "Den store airfryerkokeboka" topper salget hos både Norli og Ark inn mot jul.

– Hva skal jeg si liksom? Det er helt overveldende gøy. Og jeg er veldig takknemlig for å få oppleve dette, sier Trude Eide Straume.

Den luftige kjøkkenmaskinen airfryer tar norske kjøkken med storm – og nå også norsk bokbransje. Straumes Den store airfryerkokeboka (Frisk) topper generell-topplisten hos både Norli og Ark.

– Jeg syns at det er skikkelig stas å toppe disse listene. Jeg hadde en aning om at det kunne bli en bestselger mot jul, men at det skulle ta sånn av som det gjør er skikkelig gøy. Å se navnet sitt i blant disse anerkjente og flinke forfatterne er surrealistisk.

– Tydelig på potensiale

– All ære til Trude som har vært tydelig på potensialet her fra dag én, og som sammen med vår kokebokredaktør Nicolay Woldsdal har landet ei kokebok folk elsker. De første som kjøpte boka startet virkelig å bruke den fra første dag og satte ryktet i gang. Det er derfor den har tatt mer og mer av for hver uke som har gått nå, sier Hallgrim Børhus Rogn, PR-ansvarlig i Frisk forlag.

Forlaget står bak flere av høstens bestselgere:

– Som forlag er det også artig å se at de aller fleste bøkene vi gir ut selger ganske godt samme hvem vi sammenligner oss med. Kombinert med at vi har hatt flere titler som har toppet salgslistene over lang tid det siste året er det jo ikke noe annet enn skikkelig artig å drive forlag for tiden, sier Rogn.

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 50 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Jo Nesbø Blodmåne Aschehoug 2 Zeshan Shakar De kaller meg ulven Gyldendal 3 Roy Jacobsen De uverdige Cappelen Damm 4 Jørn Lier Horst Forræderen Bonnier 5 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 6 Ingeborg Arvola Kniven i ilden Cappelen Damm 7 Lars Kepler Edderkoppen Cappelen Damm 8 Nina Lykke Vi er ikke her for å ha det morsomt Oktober 9 Jojo Moyes Hestekunstneren Bonnier 10 Maja Lunde Drømmen om et tre Aschehoug

Topp 10 – Norli – Generell litteratur – Uke 50 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Trude Eide Straume Den store airfryerkokeboka Frisk 2 Håkon Høydal Abida Raja Stenersens 3 Thomas Seltzer Amerikansk karmageddon Oktober 4 Stine Svarthe Bare bra barnemat oppskrifter Nor 5 Åsne Seierstad Afghanerne Stenersens 6 Dag Steinfeld Fedre og sønner Vigmostad & Bjørke 7 Aage Georg Sivertsen Rinnanbanden Kagge 8 Therese Johaug Hele historien Gyldendal 9 Halvor Folgerø Fleire vestlandsvegar Samlaget 10 Hans Wilhelm Steinfeld Russland kriger Orkana

Topp 10 – Norli – Barn og ungdom – Uke 50 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Charles Dickens En julefortelling Kagge 2 Herman Flesvig Herman Bonnier 3 Jørn Lier Horst Jakten på den magiske julebyen Bonnier 4 Guinness world records 2023 Vigmostad & Bjørke 5 Malin Falch Portaltreet Egmont 6 Jørn Lier Horst Operasjon Gulltann Bonnier 7 Lars Mæhle Julegaven Kagge 8 J.K. Rowling Harry Potter og Føniksordenen Cappelen Damm 9 Thomas Aune Fotballrekorder Aschehoug 10 Sam Taplin Biler og store maskiner Gyldendal

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 50 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Jo Nesbø Blodmåne Aschehoug 2 Zeshan Shakar De kaller meg ulven Gyldendal 3 Jørn Lier Horst Forræderen Bonnier 4 Frode Øverli 21 års grense Strand 5 Roy Jacobsen De uverdige Cappelen Damm 6 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 7 Lars Kepler Edderkoppen Cappelen Damm 8 Ingeborg Arvola Kniven i ilden Cappelen Damm 9 Anne B. Ragde Muttra og meg Bonnier 10 Nina Lykke Vi er ikke her for å ha det morsomt Oktober

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 50 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Trude Eide Straume Den store airfryerkokeboka Frisk 2 Håkon F. Høydal Abida Raja Stenersens 3 Thomas Seltzer Amerikansk karmageddon Oktober 4 Aage Georg Sivertsen Rinnanbanden Kagge 5 Åsne Seierstad Afghanerne Stenersens 6 Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok 3 Entusiast 7 Mads André Hansen Nam? Kagge 8 Eyvind Hellstrøm mfl. Hellstrøms hemmeligheter fra havet Kagge 9 Dag Steinfeld Fedre og sønner Vigmostad & Bjørke 10 Therese Johaug Hele historien Gyldendal

Topp 10 – Ark – Barn og ungdom – Uke 50 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Charles Dickens En julefortelling Stenersens 2 Jørn Lier Horst Jakten på den magiske julebyen Bonnier 3 Craig Glenday red. Guinness world records 2023 Vigmostad & Bjørke 4 Herman Flesvig mfl. Herman Bonnier 5 Malin Falch Portaltreet Egmont 6 Sam Taplin Biler og store maskiner Gyldendal 7 Jørn Lier Horst Operasjon Gulltann Bonnier 8 J.K. Rowling Harry Potter og Føniksordenen Cappelen Damm 9 Lars Mæhle Julegaven Kagge 10 Thomas Aune mfl. Fotballrekorder Aschehoug