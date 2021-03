Live til Fontini

«KOMMER MED EN NY ENERGI»: Live Øra Danielsen er ansatt som redaktør i Fontini forlag.

Live Øra Danielsen (32) er ansatt som redaktør i Fontini forlag. Hun begynte i stillingen 1. mars.

– Fontini er et spennende forlag som har gjort stor suksess med å gi ut bøker som barna selv ønsker å lese. For meg er det en stor glede å inngå i det jeg vet er en liten, lidenskapelig redaksjon med stor kjærlighet til og respekt for barnelitteraturen, sier Live Øra Danielsen.

«Nytt krutt»

Forlagssjef Lindy Andersen er svært glad for nyrekrutteringen:

– Live kommer med en ny energi, som utfyller oss veldig godt. Hun har bare jobbet hos oss i et par uker, og allerede rukket å bli det essensielle fjerde hjulet på vogna. Vi har fått en faglig sterk, skarp, allsidig og morsom kollega å spille ball med, og hun kommer til å være gull verdt når Fontini og Font utvikler seg videre. Leserne kommer nok til å merke at vi har fått nytt krutt, så dette gleder vi oss veldig over.

Jeg er utrolig stolte og glade over å ha Live på laget, sier Andersen.

Allsidig bakgrunn

Live kommer fra Gyldendal Undervisning hvor hun jobbet med norskbøker for grunnskolen. Hun har mange års erfaring som konsulent og språkvasker for Kagge, Aschehoug, Oktober og Gyldendal. Hun har også vært bokhandler i Norli og kommunikasjonsansvarlig for BIFF. I tillegg har Live jobbet som kritiker og skribent i Bergens Tidende, Ny Tid, Vagant og Montages.

Live har en mastergrad i litteratur, et årsstudium i fransk og har studert film i Montreal. Hun er fra Trondheim og Stavanger og bor på Grünerløkka med samboer. På fritiden leser hun bøker, ser film, spiller Nintendo og spikker.