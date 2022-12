Litteratur-quiz: Sjakk matt?

Sjakk matt? Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Enten du sitter klistret til skjermen og heier på Magnus Carlsen, eller du allerede er matt av NRK-sjakk nå i romjula: Test deg på vår litteraturquiz med sjakk-assosiasjoner! Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål Løperne er en roman fra denne nobelprisvinneren. Navnet? Annie Ernaux

Olga Tokarchuk

Alice Munro

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Hva er tittelen på Tom Egelands roman fra 2020? Springeren

Dronningen

Kongen

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Hestekunstneren har vært en mye lest bok i året vi snart har lagt bak oss. Hvem er forfattern bak? Jojo Moyes

Santa Montefiore

Rosanna Ley

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål Hvem er forfatteren bak romanen TV-miniseriesuksessen «The Queen’s Gambit»? Han har for øvrig også skrevet romanen bak filmen «The Color of Money». Walter Stone Tevis

John Grisham

Julian Fellowes

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål En glad gutt (1860) er kanskje den mest folkekjære av bondefortellingene til denne forfatteren. Hvem er denne forfatterhøvdingen? Aasmund Olavsson Vinje

Henrik Wergeland

Bjørnstjerne Bjørnson

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål En nasjon i sjakk er blitt en av årets store boksuksesser. Hva er forfatteren Johan Høst (Johan Høstmælingen) tidligere kjent som? Fitness-norgesmester og reality-profil

Lotto-vert og curlingspiller

Jazzmusiker og kokk

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Bønder spelar ikkje tennis ble en mye omtalt bok etter at den utkom på Samlaget i 1972. Hvem var forfatteren bak? Erling Legreid

Jon Eikemo

Herbjørn Sørebø

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Hvem er forfatteren bak Sjakk matt – gåter, eventyr og fortellinger? Jostein Gaarder

Klaus Hagerup

Finn Carling

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Thrilleren Tårn utspiller seg på tampen av andre verdenskrig. Hvem hat skrevet den? Gard Sveen

Aslak Nore

Bernt Roughtvedt

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Bonden inngår i Kjell Aukrusts Alvdal-trilogi. Hva er tittelen på de to øvrige bøkene? Olav og Krokryggen

Simen og Bror min

RelsaFus og Gurin med reverompa

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Denne kjente nordiske forfatteren har blant annet skrevet Dronningofferet. Hvem er vi på jakt etter? Hanne-Vibeke Holst

Camilla Läckberg

Liza Marklund

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål Boken Springerspill inneholder seks av denne allsidige nobelprisvinnende forfatterens krim-noveller. Hvilken forfatter er vi på jakt etter? Saul Bellow

William Faulkner

Sinclair Lewis

