Ifølge vår uhøytidelige kåring er Unni Lindell er Norges krimdronning.

Tidligere i uken meldte vi at den skotske krimforfatteren Val McDermid har havnet i klinsj med Agatha Christies etterkommere over bruken av tittelen «The Queen of Crime», altså «krimdronningen». The Christie Estate har nemlig varemerket tittelen – dermed mener de ingen andre kan titulere seg slik.

I den sammenheng spurte vi våre lesere hvem de mente var Norges krimdronning.

Og før krimdronningen, forlaget eller etterkommere går hen og varemerker uttrykket: dette har vært en uhøytidelig og hyggelig avstemning.

Lindell er krimdronningen

Nærmere femhundre lesere har stemt frem Unni Lindell til en knepen seier, foran Karin Fossum, som Norges krimdronning.

Lindell har siden debuten i 1986 utgitt nærmere hundre bøker, hvor det spesielt er kriminallitteraturen hun er mest kjent for. Lindells bøker er oversatt til 20 språk, og hun er blant et eksklusivt fåtall som er tildelt Rivertonprisen to ganger. Og hun blir ofte titulert som nettopp krimdronningen.

Vi får håpe hun er mer villig til å dele tronen, enn etterkommerne til Dame Agatha Christie.