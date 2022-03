Det nye digitale forlaget Publizm fikk inn 550 bidrag til sin novellekonkurranse. Wenche Gerhardsen gikk helt til topps.

Det kom inn hele 550 bidrag til konkurransen «Årets Novelle 2021» Debutanten Wenche Gerhardsen gikk helt til topps – Gerhardsen holder et skyhøyt nivå, sier juryleder Hans Herbjørnsrud, som selv er nominert til Nordisk råds litteraturpris to ganger.

Det nye digitale forlaget Publizm satser tungt på lydbøker og andre digitale formater. Katalogen består av moderniserte klassikere og nye forfattere. For å finne morgendagens stjerner startet forlaget opp med en novellekonkurranse, som resulterte i bidrag fra både kjente og ukjente forfattere.

– Vi fikk et godt bilde av det skrivende Norge. Det var så mye fantasi, skriveglede og godt håndverk at det publiseres 20 noveller – i tillegg til vinneren, sier forlegger Sidsel Dalen.

«Et gullfunn»

Juryens leder Hans Herbjørnsrud begrunner sitt valg slik:

«Juryen har gjort et gullfunn. Vi har oppdaget en fullt ferdig forfatter. Wenche Gerhardsen har skrevet vinnernovellen «Når de tror vi ikke hører». Novellen handler om to jenter i førpuberteten som i skjul lytter til to voksenstemmer og oppfanger noe de absolutt ikke skal høre. Wenche Gerhardsen kan det hele: Novellen hennes har både tematisk tyngde og stilsikker komposisjon, og den er skrevet i en innfølende, sansevar, med en realisme som griper leseren. Hvis jeg skal sammenlikne henne med noen er Tarjei Vesaas den første jeg kommer på. Wenche Gerhardsen er et funn!»

Familiehemmeligheter

Wenche Gerhardsen reagerer med latter og tårer når hun får beskjeden:

– Det er vanvittig at jeg vant, at akkurat min fortelling traff juryen hardere enn alle de andre 550 novellene de fikk lese. Det betyr at jeg har nådd fram til mine første lesere, og akkurat det er selve livlinen til en forfatter. Uten lesere er litteraturen bare ord i en skrivebordsskuff.

Gerhardsen sier dette om ideen bak vinnernovellen:

– I fjor fikk jeg vite om flere familiehemmeligheter som gikk sterkt innpå meg, blant annet at min oldemor hadde valgt å utsette seg for en abort som drepte henne. Alle familier har vel historier fra fortida som de ikke snakker om, inntil vi stiller de riktige spørsmålene. Flere av mine noveller tar utgangspunkt i slike historier. Novellen «Når de tror vi ikke hører» utforsker en overhørt samtale om ulovlig abort for snart hundre år siden. Den formidler følelser vi kan kjenne igjen fra vi var barn, da vi smuglyttet til de voksnes forbudte samtaler. Novellen er dessverre ikke bare relevant som en mørk del av historien. Kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp reverseres nå i USA.

Skriver hele tida

Prisvinneren har slett ikke planer om å gi seg med dette:

– Jeg har en ambisjon om å finne lesere! Jeg skriver hele tida, og har en tjukk bunke med potensiale som kan bli bra nok til utgivelse, samtidig som jeg jobber med nye ting. En del av planen min i år er å få satt av mer tid til å skrive og redigere – og forhåpentligvis få dele flere fortellinger med nye lesere.