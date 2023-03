Legger ned boksingel-prosjektet

Flamme forlags boksingler er ved veis ende.

Det var Flamme forlags kjennemerke; Boksingelen. Den aller første ble sluppet på Flamme forlags første virkedag, 1. april 2008. Siden den gang har forlaget utgitt til sammen 144 singler, i nesten alle sjangre.

Både nye og etablerte forfattere har skrevet helt fritt, på maks 32 sider, som ble stiftet og strikket med brettet omslag.

«I de første årene var boksinglene nesten like mye håndarbeid som de var redaksjonelt arbeid (kopiering, stifting, bretting, vasking, strikking), som kanskje ga oss en helt egen type nærhet til bøkene. Vi har vært – og er – fryktelige glade i dem», skriver forlaget i en pressemelding.

Men nå er det altså slutt.

I et intervju med Vårt Land oppgir forlagssjef Nils Øivind Haagensen at det ikke var nok folk som kjøpte boksingler, til at de kunne fortsette prosjektet. Dette til tross for at singlene også har hatt en egen tilhørende klubb, Singelklubben.

«Det er selvsagt umenneskelig trist at det er slutt, etter femten år, men alt som er godt og så videre. Vi vil helt avslutningsvis takke alle medlemmer, fortidige som nåtidige, for det som har vært et strålende følge», skriver forlaget i pressemeldingen, og legger helt til slutt til:

«Singelen er død. Lenge leve singelen»