Lanterne-utgaven av «Krig og fred»

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Når digitalmarkedsdirektivet nå skal implementeres i norsk lov, ville jeg ha benyttet sjansen til å hjemle opphaveres rett til kollektive forhandlinger og kollektive avtaler i åndsverkloven, slik at normalkontraktene som sikrer oversettere og forfattere rimelige betingelser, ikke lenger skal være avhengig av unntak fra konkurranseloven.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

Et stort oppslag som forteller at folk er lei av TV-serier og dameromaner for alle kjønn og aldre og heller vil ha flere sære og rare oversatte bøker som får en til å se på verden med nye øyne.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Hva feiler det innkjøpskomiteen for oversatt litteratur? Innkjøpsordningen for oversatt litteratur er den billigste av innkjøpsordningene, likevel har den stor betydning for hva som blir utgitt. Når komiteen f.eks. ikke kjøper inn bøker av historisk viktige forfattere, reduserer det muligheten for at slike bøker i det hele tatt blir utgitt – og dette gjelder selvfølgelig ikke bare “klassikere”. Innkjøpskomiteen kan ikke bare skjele til det som er in i tiden, den må også ta hensyn til de kommersielt svake, men kulturelt viktige utgivelsene.