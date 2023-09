Lanserer norsk BookTok-knagg

ARK Bokhandel lanserer egen Tiktok-emneknagg for å inspirere til mer norsk lesing. – Etterspørselen er stor, sier TikTok Norden.

– Vi lanserer emneknaggen #lesboka på TikTok fordi vi har sett at unge har blitt inspirert til å lese av #booktok. Ved å lage en norsk emneknagg vil vi bidra til å etablere et felleskap med norske bøker som utgangspunkt. Dette tror vi vil bidra til mer leselyst, men også øke interessen for norsk språk, forfattere og litteratur, forteller Emilie Jarto, kategorisjef for barne- og ungdomslitteratur i ARK.

Inspirert av den internasjonale suksessen #BookTok har bokhandlerkjeden ARK tatt initiativ til å lansere den norske emneknaggen #lesBoka.

Emneknaggen etablerer et felleskap der norskspråklige finner inspirerende innhold, og ARK forteller at målet er å øke interessen for bøker generelt og norsk språk, forfattere og litteratur spesielt

Prosjektet startet i slutten av mai, og har allerede 2,1 millioner visninger på emneknaggen.

Drømmer om å slå Sverige

– I ARK Bokhandel har vi hatt en stor økning i etterspørselen etter engelske bøker på grunn av #Booktok, og vi er jo utrolig glade for at folk leser, uansett om det er på engelsk eller norsk. Når det er sagt, så er det utvilsomt viktig at vi gjør det vi kan for å inspirere unge til også å lese på norsk. Språket er en del av vår identitet og ved å lese utelukkende engelskspråklige bøker vil man gå glipp av mye god litteratur, men også av språkutvikling. Vi ser derfor på denne emneknaggen som et leselystprosjekt hvor vi kan gi inspirasjon og legge til rette for lesing og leselyst, sier Jarto.

ARK er inspirert av BookTok-suksessen i Sverige. I 2022 satte den svenske nettbokhandelen Bokus i gang sin egen emneknagg, #bokstället, med fokus på boktips man har sett på BookTok. Den svenske emneknaggen har 22,4 millioner visninger.

Jarto håper den norske knaggen kan nå like langt:

– Det vi drømmer om er at dette blir kjempestort! Vi håper den norske emneknaggen blir enda mer populær enn den svenske.

– En etterspørsel blant norske brukere

– BookTok har utvidet måten vi tilnærmer oss og snakker om lesing, og senker terskelen for å engasjere seg med andre med like interesser. Det er bokanmeldelser som er ærlige og autentiske, og tips basert på preferanser. Selv den mest nisjesjangeren finner et fellesskap på TikTok, og jeg vil si at #BookTok med sine 181,4 milliarder visninger har blitt verdens største bokklubb, sier Parisa Khosravi, kommunikasjonssjef for TikTok Norden til Bok365.

Tiktok bidrar nå til å spre både den norske og svenske emneknaggen.

– Ved å ha egne nordiske eller eget norsk bokfellesskap er vårt ønske å skape en slags bokklubb for norske bokentusiaster.

Khosravi forteller at #lesboken allerede har hatt en god, organisk spredning:

– Vi håper #lesboka blir en nasjonal bokklubb som samler mennesker med felles interesser. Vi ser at emneknaggen har fått 2.1 millioner visninger siden lanseringen i mai i år, som forteller oss at det er en etterspørsel blant norske brukere på å lære mer om bøker, bli inspirert og dele sine interesser.

– Bransjen må hive seg med

Selv om #lesboka hovedsakelig er ment for privatpersoner, håper Jarto at også forlag, bokhandlere og organisasjoner skal ta emneknaggen i bruk, for at innholdet som deles skal inspirere flest mulig til lesing.

– Det vi ønsker nå er at alle i bransjen hiver seg med og tagger bokinnhold på TikTok med emneknaggen #lesboka. Det kan være bokanbefalinger, behind-the-scenes i bokhandel, forlag, bokklubb, litteraturfestivaler, bibliotek eller boklanseringer. Vi håper forfattere vil legge ut skrivetips, bokanbefalinger eller glimt av hvordan det er å skape litteratur. Selv om vi har startet dette så håper vi nå at ballen skal rulle videre og at alle skal bli en del av dette. Vi har nådd målet når unge boklesere selv tagger med #lesboka like naturlig som med at de bruker #booktok, og dermed inspirer andre unge til gode leseopplevelser på norsk.