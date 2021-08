Lager dokumentar om Nobel-skandale

Viaplay lager dokumentarserie om overgrepene som stoppet Nobelprisen i litteratur.

Høsten 2017 ble Svenska Akademien, som deler ut Nobelprisen i litteratur, anklaget for å vite om seksuelle overgrep begått av kulturprofilen Jean-Claude Arnault – uten å handle. Viaplays originalproduksjon The Prize of Silence er en dokumentarserie om hendelsene som nesten knuste det tradisjonelle akademiet.

I dokumentarserien møter seerne flere av kvinnene som ble utsatt for Arnault, samt akademimedlemmer og internasjonale eksperter.

– Jeg husker øyeblikket ekstremt sterkt. Vi var midt i produksjonen av Surviving R. Kelly da denne forferdelige historien utspilte seg. Selv da forsto vi at det var mye mer bak Nobelprisen i litteratur som ble stoppet enn det som ble rapportert. Jeg er stolt over å samarbeide med NENT Group og Viaplay for å gi en plattform for ofrene til å dele sine historier og bidra til å belyse seksuelle overgrep innenfor elitens maktområder, sier eksekutiv produsent Joel Karsberg.

– Gjenspeiler en skremmende virkelighet

Dokumentarserien vil ifølge NENT Group, som eier Viaplay, dykke ned i det de kaller «en av vår tids viktigste spørsmål», nemlig hvordan kvinner blir objektifisert, utnyttet og utsatt for seksuell vold i miljøer der de burde føle seg trygge, men også om konsekvensene som kommer etterpå, og frykten for å bli utsatt for enda mer lidelse hvis de prøver å få mektige menn dømt.

– Historien om hvordan «kulturprofilen» har påvirket Nobelprisen har formet hvordan omverdenen har snakket om Svenska Akademien de siste årene. Dokumentaren gjenspeiler en skremmende virkelighet som dessverre fortsatt påvirker mennesker. Det er viktig at diskusjonen holdes i live, at ofrene ikke blir glemt, og at vi tar historiene deres på alvor, sier innholdssjef i NENT Group, Filippa Wallestam.

– Nølte ikke et sekund

The Prize of Silence har premiere på Viaplay til høsten, og produsent Martina Iacobaeus ser frem til å løfte frem kvinnenes historie:

– Da jeg ble bedt om å produsere denne dokumentarserien, nølte jeg ikke et sekund. Dette er akkurat den typen innhold jeg har produsert de siste årene. Innhold som løfter opp og belyser menns vold mot kvinner, maktstrukturer og stillhetskulturer. Vi møter modige kvinner som forteller om det verste de har vært gjennom, seksuelle overgrep og konsekvensene av det. De forteller om hvordan makt kan brukes og manipuleres og hvordan stillheten fra omgivelsene bekrefter følelsen av at alt var deres feil.