Kun én av tre norske foreldre leser for barna sine

Kun 33 prosent av norske foreldre leser eller lytter til bøker med barna sine, viser en nordisk undersøkelse, hvor nordmennene kommer dårligst ut.

Undersøkelsen er gjort av Norstat på vegne av lydboktjenesten Nextory. 1000 personer deltok i Norge, Sverige og Finland i perioden 30. juli-22. august i år.

33 prosent, eller én av tre, av norske foreldre svarte at de leser eller lytter til bøker sammen med barna sine.

Til sammenligning var andelen 48 prosent i Sverige og 54 prosent i Finland.

Når foreldrene ble spurt om hva som hindrer barna fra å lese bøker, svarte 33 prosent av de norske foreldrene at barnas skjermvaner spiller inn. Til sammenligning var andelen 32 prosent i Finland og 24 prosent i Sverige.

Undersøkelsen viste også at nordmennene er mest bekymret for økt skjermtid. 87 prosent av de norske foreldrene svarte at de ikke har begrensninger på sin egen skjermtid. Nær halvparten svarte at de ikke setter begrensninger for barna sine.

– Vi trenger nye vaner som hjelper oss å få tid og konsentrasjon til å lese. Det gjelder både for oss voksne og barna våre. Vi må finne måter å bli inspirert på, ikke distrahert, og vi må tørre å diskutere hvordan vi får til det i en stadig mer digital verden, sier Shadi Bitar, administrerende direktør i Nextory.