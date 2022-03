Kritikerpris til Liv Køltzow

Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne 2021 er tildelt Liv Køltzow, Kaja Schjerven Mollerin og Hans Petter Blad.

Trioen bak utgivelsen av Liv Køltzows dagbøker, Liv Køltzow. Dagbøker i utvalg 1964–2008 (Aschehoug), er nå belønnet med Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne 2021. Kaja Schjerven Mollerin og Hans Petter Blad har vært redaktører for boka og mottar prisen sammen med Køltzow.

Kritikerprisene ble utdelt på Litteraturhuset i Oslo. «Då den 19 år gamle Liv Køltzow sette seg ned med ei blå dagbok i 1964, kunne ho ikkje vite at over skuldra hennar kikka lesarar frå 2021. Dagbøkene har følgd Køltzow gjennom heile livet. I desse har ho kunne reflektere fritt over kjærleiken og livet, over å skrive og over litteraturens vesen», sa Maria Horvei i sin tale under tildelingen.

Horvei la vekt på at dagbøkene ikke var skrevet for publisering og at de opprinnelig omfatter nærmere 2000 sider: «Bak Dagbøker i utvalg 1964–2018 ligg det med andre ord eit nennsamt og kyndig redigeringsarbeid, og Liv Køltzow deler såleis denne prisen med bokas to redaktørar: Kaja Schjerven Mollerin og Hans Petter Blad. Saman har dei gjeve oss meir enn 50 år av norsk historie sett frå eit heilt unikt perspektiv. Vinnaren av årets Kritikarpris for sakprosa for vaksne, kjem til å bli ståande som eit sentralt dokument over eit liv i litteraturens teneste.»

De øvrige nominerte var Anne Bitsch med Brorskapet. En historie om drapet på Benjamin Hermansen (Gyldendal), Hallvard Notaker med Arbeiderpartiet og 22. juli (Aschehoug) og Espen Stueland med Pandemiarkivene (Oktober).

Skjønnlitteraturpris til Fosse

Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok er tildelt Jon Fosse for verket Eit nytt namn. Septologien VI-VII (Samlaget).

«Årets pris går til den eneste norske forfatteren, med et mulig unntak for Dag Solstad, som i dag kan regnes som en seriøs kandidat til verdens mest høythengende litterære utmerkelse, nemlig Nobelprisen i litteratur», sa kritiker Sindre Hovdenakk i talen under utdelingen.

De øvrige nominerte var Erlend O. Nødtvedt med Mordet på Henrik Ibsen (Aschehoug), Ingvild H. Rishøi Stargate. En julefortelling (Gyldendal), Maria Navarro Skaranger med Emily forever (Oktober) og Gunnar Wærness med Ta på Jesus (Oktober).

Både Fosse og Køltzow ble i høst tildelt Bragepriser. Fosse for beste skjønnlitterære bok, Køltzow fikk hedersprisen.

Oversetterpris til Nordang Kritikerprisen for beste oversettelse er tildelt Astrid Nordang for Familieleksikon av Natalia Ginzburg (Oktober). «Natalia Ginzburgs rå, direkte, men ikke desto mindre finstemte prosastemme krever en usentimental oversetter som også er en alle tiders stilist. Og Astrid Nordang har absolutt gehør for Ginzburgs rytme og klang i den selvbiografiske romanen Familieleksikon», sa kritiker Janneken Øverland under pridutdelingen. De øvrige nominerte var Ingvild Burkey med Vill iris av Louise Glück (Oktober), Elisabeth Beanca Halvorsen med Fortegnelse over det tapte av Judith Schalansky (Press) og Christian Rugstad med I orkanens skygge av Fernanda Melchor (Solum Bokvennen). Barnebokpris til Hodnefjeld Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok er tildelt Hilde Hodnefjeld for Uppsa (Gyldendal). «Juryen har lest boka flere ganger, og finner noe nytt å tenke på hver gang. Det er fint å lese bøker som er klokere enn en selv. Uppsa sier noe viktig om forholdet mellom foreldre og barn og er en doktorgrad i empati», sa barnebokanmelder Kristine Isaksen under utdelingen. De øvrige nominerte var Linde Hagerup med En venn for lite (Cappelen Damm), Kine Jeanette Solberg med Ikke lov å le (Aschehoug) og Erlend Skjetne med Eit anna blikk, (Flamme). Fyksen er årets litteraturkritiker Bjørn Ivar Fyksen får prisen Årets litteraturkritiker 2022 for sin innsats som kritiker i blant annet Bokmagasinet, Klassekampen. «Bjørn Ivar Fyksen er til tross for sin selvbeskrivelse som en person med «usedvanlig dårlig humør» en generøs og munter kritiker som aldri kjeder sine lesere», åpnet kritiker Frode Helmich Pedersen sin tale med under utdelingen. Les resten av talene her.