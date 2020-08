Kriser, krig og konspirasjoner

BOKHØSTEN: Mens bokbransjen har fokus på papir versus digitalt, fokuserer Vigmostad & Bjørke på Moses’ stentavle.

– Jeg vet at forlag gjerne blir beskyldt for å kåre hver bokhøst til tidenes bokhøst, og at man bør være forsiktig med det. Men for å si det slik: En av våre kjedeansvarlige salgsfolk sa: «Denne høstlisten blir det virkelig morsomt å selge inn». Det har hun rett i, for det er en virkelig god liste, både i topp og bredde, sier forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke.

Kjente fjes

Det er flere kjente profiler på Vigmostad & Bjørkes høstliste: Hvem er du? spør Petter Schjerven. Sammen med Rolf Lindgren forsøker han å gi en hjelpende hånd til dem som vil forstå seg selv og andre bedre.

På sakprosa-listen figurerer også Farmen Kjendis-vinner Erik Alfred, hvis livshistorie er ført i pennen av Bjørn Arild Ersland i boka Oppfinneren. En annen TV-kjenning fra tidligere år, «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»-Oddgeir Bruaset, har samlet historien om hvordan våre kjente og kjære julesanger ble til i boken Stille natt. Deler av denne blir også transformert til julehefte.

Influensere, bloggere og nettfenomener av ymse slag støter man på hos de fleste forlag i disse dager. Så også hos Vigmostad & Bjørke. «Strikkemekka» er både storbutikk på nett, med over 100 millioner i garnomsetning, 100 000 kunder, og betydelig gjennomslag i sosiale medier, med 80 000 Facebook- og 30 000 Insta-følgere. Nå er Elisabeth Corinne Andersen og Heidi Fimreite bokaktuelle med Strikkemekka. Våre vakreste plagg.

Birgissons høst?

– Vi er jo spent på om han får Nordisk Råds litteraturpris, sier Sellevold, men henvisning til en av høstens store VB-satsinger: Bergsveinn Birgissons Mannen fra middelalderen. Her sirkler han inn historikeren og morderen Tormod Torfæus, og gir leserne et besettende tidsbilde fra 1600-tallet. For ordens skyld: Der er altså ikke denne som har sikret Birigisson Nordisk Råd-nominasjon, men romanen Lifandilífslækur (Reisen til livsvannet, oversatt til norsk av Oskar Vistdal).

NRKs Gry Blekastad Almås er på jakt etter norsk historie og interessante norske historier i Storbritannia i boken Norbritannia. Boken lanseres med stil i morgen på den britiske ambassaderesidensen.

Konspirasjoner og prepping

Urolige annerledes-tider åpner for annerledes-utgivelser. Duoen Trygve Skanding og Jostein Saakvitne viser deg hvordan du forbereder deg på den neste krisen i Kriseklar – Din håndbok i prepping og hverdagsberedskap. Gutta bak Konspirasjonspodden kommer med 25 konspirasjoner å snakke om hos svigers. Tok CIA livet av Bob Marley? Og var åpningsseremonien på Denver Airport egentlig en hyllest til Illuminati?

En allerede behørig forhåndsomtalt V&B-utgivelse denne høsten er Min egen vei – fra Mao til Gud. Her forteller Tania Michelet om en krevende oppvekst i et radikalt miljø – sammen med sin journalist- og forfatter-far Jon Michelet og moren, Klassekampen-journalisten Bente von der Lippe, som døde ung. Troen har stått sterkt i Tanias liv, og like før faren Jon døde opplevde hun at også han anerkjente hennes livssyn.

De ti bud

Gud svever også over andre deler av V&B-høstlisten. Mens bokbransjen har fokus på papir versus digitalt, fokuserer Vigmostad & Bjørke på Moses’ stentavle. På høstlisten gjør man et forsøk på å ære to bud, og bryter ett.

Carolas eks-mann, eks-predikant og eks-playboy «blant Baywatch-brudar», Runar Søgaard, står for høstens kjendisbiografi hos V&B, med tittelen Gud gav oss ti bud – jeg har brutt ni av dem. Etter betenkningstid vil nok de fleste kunne gjette hvilket han ikke har brutt.

Budene står også sentralt når vi beveger oss over på den skjønnlitterære listen. Der har V&B rullet i gang en serie frittstående romaner inspirert av De ti bud. Denne høsten kommer det to utgivelser i denne «serien». Arne Svingen tar utgangspunkt i det fjerde budet, «Du skal hedre din far og din mor» i romanen Min sønn, hvor problemstillingen er: Kan man redde sin eneste sønn ved å gjøre noe veldig galt? Knut Nærums fabulerende fortelling Sant – En flyktnings historie om da hjemlandet ble rammet av innsyn og ærlighet er inspirert av det åttende bud: Du skal ikke tale usant om din neste. Her tar staten fullstendig kontroll over innbyggerne, i et samfunn uten hemmeligheter og med full åpenhet.

Debutant-dobbel

V&B-informasjonssjef Anne Iversen varsler ytterligere en sterk norsk skjønnlitterær trippel denne høsten:

– To er debutanter: Gry Strømme har skrevet en sterk pageturner, Under samme sol, som kretser rundt et vondt tema: voldtekt i krig. Trine-Lise Rygh har skrevet en mer lavstemt roman, Hundedager, om omsorgssvikt, forteller Iversen, og legger til: – Og så kommer Per Helge Genberg med Og prosjekta skal bleikne, tredje bind i hans lysende livsfortelling fra Levanger. Denne gang skriver han satirisk om jobbdelen av tilværelsen og tar for seg forskjellige sider ved kommunebyråkratiet. Følelsen av meningsløshet er til tider overveldende. For å finne de dype verdiene må han ut av kontoret og inn i de tre kjærlighetene: til Gud, til mannen sin og til sauene.

Oversatt-listen rommer flere kjente navn: Jan Guillou setter punktum med tiende bok i «Det store århundret», Slutten på historien (oversatt av Bodil Engen). Jonas Jonassen (Hundreåringen) er aktuell med Hevnen er søt AS (oversatt av Elisabeth Bjørnson) og Jeffrey Archer er aktuell med Den som intet våger (oversatt av Einar Blomgren). Og så forsøker V&B å sikre seg årets juleroman-slager med Rosie Curtis’ Et ønske til jul (oversatt av Helene Limås).

Serietung barnebokliste

V&Bs barne- og ungdomsbokhøst står i serienes tegn: Bjørn Sortland og Ketil Selnes (ill.) ruller i gang Johnny 777-serien. Lars Mæhle følger opp suksesserien «Barnehagekrim» med «Skolekrim». Gaute Heivoll og John Kenn Mortensen (ill.) følger opp den kritikerroste Rottefangeren fra Sorø med Himmelmannen. Monika Steinholm slipper ny serie: «Lykke». Ellers ruller serier som Jessica Townsends «Ingenlund», Rick Riordans «Apollons prøvelser», Dav Pilkeys «Hundemannen» og «Kaptein Supertruse», Lincoln Peirces «Turbo-Tim», «Måneblomst» og «Nikoline» videre. Bok blir det også av årets NRK-julekalender Stjernestøv. Superduoen Ole Mathismoen og Jenny Jordahl (ill.) er høstaktuelle med Ville greier – om dyr og natur og sånt.

Til dem som savner årvisse V&B-gjengangere som Hvem Hva Hvor, Guinness Rekordbok, Sportsboken og Sigmund Falchs humor: Jo, de er der alle sammen.