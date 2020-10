Pitch-tallene: – 2019 ble et litt rart år

2019, det tredje fulle driftsåret for Pitch Forlag, ble i stor grad preget av konsolidering. Men i år blir det atter bedre.

Etter et knallresultat i 2018 med en omsetning på 14 millioner og et driftsoverskudd på 3,2 millioner kroner, ble 2019 noe mer avdempet. Salgstallene viser likevel en omsetning på 10 millioner kroner, noe som dog medførte et mindre driftsunderskudd.

Den bokførte egenkapitalen er like fullt på solide 2,5 millioner kroner. Aschehoug eier 20 prosent av aksjene i forlaget, resterende er jevnt fordelt på daglig leder Wenche Haugsand, redaksjonssjef Stian Hjelvin Andersen og markedssjef Jens Skaaland.

For få utgivelser

Forlegger Wenche Haugsand er relativt fornøyd med 2019:

– 2019 ble et litt rart år hvor flere titler ble skjøvet til 2020. Vi endte opp med tolv titler totalt i fjor. Det er litt for få – selv om vi hadde sterke navn som Katrine Wessel-Aas (Winther-serien), Ingunn Myklebust (Bystrikk) og Bjørg og Dora Thorhallsdottir (Hverdagsbobler) med på laget, endte vi svakt i minus. Men nå er det ny bokhøst og nye muligheter, sier Haugsand. – Fantastiske Pitch-bøker er sendt ut i bokhandel – og så langt har alle høstens lanseringer havnet på bestselgerlistene. Slikt blir det Napoleonskake av!

– Man kan mene hva man vil om Napoleon, men bake kunne han. Kan du kort nevne noen av titlene dere har forventninger til?

– Jeg vil spesielt trekke frem bøkene til Katrine Wessel-Aas. Stadig flere lesere oppdager familien Winthers fantastiske univers, og nå er også bøkene solgt til Danmark og Sverige.

Verdens første selvhjelpsroman

– Linn Skåber og Lisa Aisato får frem både latter og tårer med Til de voksne, og så har vi verdens første selvhjelpsroman. Dora Thorhallsdottir bruker sin erfaring fra terapeutrollen og stand up – og mikser det sammen til en herlig feelgood i Bente blir BENTE. Ellers har vi både hårbok (Cecilie Krogh), ny strikkebok (Knitteriet), eventyrbok med Sven Nordin, en bok om gjennombruddsåret til Jahn Teigen, koronabok for barn med Virre Virus og vi avslutter året med Monika Steinholms spennende barneserie ANKH, forteller Wenche Haugsand.

Knallsterkt 2020?

– Hvordan har coronaen påvirket økonomien i forlaget?

– Vi var jo alle litt bekymret for hvordan pandemien ville slå ut på boksalget. Mars og april var veldig spesielle og litt nervøse måneder for oss i Pitch. Men det viste seg å gå bra og vi ligger supergodt an til å nå budsjettet – og vel så det. Jeg tror 2020 blir det beste Pitch-året så langt i vår korte historie.

– Dette var hyggelig å høre. Drar dere nytte av kompetansen hos minioritetsaksjonæren?

– Vi i Pitch har verdens beste styre – med gode folk som Espen Karlsen (administrerende direktør i Jernia), Tor Røseth (tidligere økonomidirektør i Schibsted forlag), Stian Sørensen Schilvold (tidligere advokat i Schibsted) og Kari Anne Haugen fra Aschehoug. De har hjulpet oss gjennom spennende år med mye latter, svette og konsentrert innsats. De fortjener virkelig ros – og mer enn det. Derfor har vi bestemt oss for å droppe baguettene på neste styremøte. Det blir middag på restaurant!