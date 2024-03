Klart for Drammen litteraturfestival

Kiosklitteratur, lokale forfattere, stjerneskudd og veteraner, familiearrangementer, konserter samt poesipris er noe av det som står på menyen når Drammen litteraturfestival arrangeres for tredje gang.

Startskuddet går fredag 15. mars med åpning og utdeling av den nyetablerte prisen «Drammensbarnas litteraturpris». Elever ved skolene i Drammen har kåret beste barne- og ungdomsbok de siste fem årene, og vinneren er Harpa av A. Audhild Solberg.

– På kveldstid fredag kommer selveste Lars Saabye Christensen! Her er det bare å sikre seg plass, for senere samme kveld dukker også det litterære stjerneskuddet Oliver Lovrenski opp: 19-åringen som brakdebuterte i høst med romanen «Da vi var yngre», sier en entusiastisk Martin Nordli ved Drammensbiblioteket, som arrangerer festivalen sammen med Romfarer United og Drammen poesiklubb.

I løpet av helgen blir det skrivekurs for voksne, det blir quiz, dukketeater, foredrag om tegneserieromanen «Jenter», og ikke minst konsert på Drammen kulturhus med den Spellemann-nominerte artisten Ingrid Olava.

Sandemo, Arvola og Ritland

Neste uke er det klart for bokbad og forfattermøter:

– Vi lokker med panelsamtale om Margit Sandemo, kioskdronninga over alle, med dypdykk i romanserien «Sagaen om Isfolket». Men vi gir oss ikke der: Atle Nielsen kommer med tog fra Bergen for å snakke om Kjell Hallbing og US Marshal Morgan Kane. Du vet, han som trekker på 1/5 sekund, er svak for kvinner og hasard. Er nervøs, innesluttet, med påstått psykopatiske trekk, frister Nordli.

Tirsdag følger festivalen opp publikums sterke ønske om å få Ingeborg Arvola til biblioteket. Her kan det bli trangt om plassen, mener Nordli.

Senere samme kveld tråkker Drammen poesiklubb i gang sitt arrangement på kulturhuset.

– Så er vi glade for å ha fått inn drammensfødte Jon Ståle Ritland! Han vil akkompagneres av jazzvirtuosen Morten Qvenild, før kvelden avsluttes med åpen mikrofon. Her kan alt skje, og takhøyden er stor. Velkommen opp på scenen, enten du er en durkdreven entertainer, eller aldri har stått på en scene før!

Lokale forfatterkjemper

Onsdag er det lokalt fokus, med blant annet programposten «Barprat»:

– Vår lokale forfatterkjempe Kristian Klausen møter Tom Stalsberg til tilbakelent og sprenglærd samtale om den myteomspunne og alt for tidlig døde poeten Nils Yttri, sier Nordli.

Som avslutning på festivalen løfter Buskerud fylkeskommune, Aschehoug, Den norske forfatterforening og Drammen kommune sammen og steller istand en festforestilling med utdeling av den høythengende Triztan Vindtorn poesipris 2024, som i år vil gå til enten Mona Høvring, Jo Eggen eller Steinar Opstad.

Se hele programmet her!