Klarer du ekspertenes quiz?

Her er quiz fra litteraturfestivalen på Lillehammer i fjor slik at du kan forberede deg på quizen under den digitale festivalen neste helg.

Neste helg sendes litteraturfestivalen på Lillehammer på NRK. Da blir det quiz i regi av Siss Vik og Hans Olav Brenner. De hadde også quiz på Lillehammer i fjor og BOK365 har fått lov til å låne fjorårets spørsmål, de som ikke krever visning av klipp eller egne ark, for å gi deg en forsmak på hva som kan vente deg til kommende helg. Her er det 39 spørsmål og disse kan du få tygge på i helgen. Svarene presenteres i morgen. Husk at spørsmålsstilllingen er fra mai 2019, så når det refereres til «i år», må du bruke hjernen litt. Loe eller Hjorth? Erlend Loe fyller 50 år i morgen, og Vigdis Hjorth blir 25 år i juli. Så vi åpner med en slags duell mellom to av våre beste forfattere. Her er åpningssetningen på noen bøker. De er da skrevet enten av Vigdis Erlend eller av Erlend Loe. Ett poeng for riktig forfatter og ett for riktig boktittel. Faren min døde for fem måneder siden, på et beleilig eller ubeleilig tidspunkt, alt etter øynene som ser. Min far er død. Det fantes dem som ment at Nina Faber burde fått Nordisk råds litteraturpris på 1970-tallet. Da jeg skulle sette de gamle grytene mine som ikke fungerte på den nye induksjonsovnen, i kjellerboden, kom jeg over dagboken min fra 2000. Jeg drømmer om vann igjen. Svenska Akademien 6. Hvilket medlem av Svenska Akademien står bak diktsamlingen «Hej då, ha det så bra!»? (2003) 7.Hvilket tidligere medlem av Svenska Akademien skrev en satirisk roman med tittelen Grand final i skojarbranschen, eller som den heter i duggfrisk norsk oversettelse: Grand finale i svindlerbransjen. 8. Klas Östergren satt i Svenska Akademien i perioden 2014 til 2018. Hans litterære gjennombrudd kom i 1980 med romanen Gentlemen. Hele 25 år etter kom oppfølgeren. Hva het oppfølgerromanen som kom i 2005? (Hint: TV-serie.) 9. Nå skal det handle om tildelingen av nobelprisen i litteratur i 1974. Da gikk prisen til to forfattere som selv var medlemmer i Svenska Akademien. Til hvilke to forfattere? 10. Sara Stridsberg har også sittet en kort periode i Svenska Akademien. En tiårs tid før hun ble utnevnt ble hun tildelt Nordisk råds litteraturpris for en roman. Det var i 2007. Hvilken roman (fra 2006) fikk hun Nordisk råds pris for? Amerikafarerne Edvard Hoem har gjort utvandrergenren populær igjen. Her får dere spørsmål om noen andre bøker om europeere som reiste til Amerika: 11. Hvem har skrevet en romantrilogi om norske utvandrere som begynte med bindet Drømmen om Amerika i (2006)? 12. Irske Frank McCourt opplevde i 1996 stor suksess med sin selvbiografiske beretning om familien hans som utvandret fra Limerick i Irland til Brooklyn i New York. Hva var den norske tittelen? 13. Minnesota-trilogien er navnet på en krimserie som foregår i et norsk-amerikansk immigrantmiljø i Cook County ved Lake Superior. Første bind, Drømmenes land, ble belønnet med Rivertonprisen i 2009. Hvem har skrevet trilogien? 14. Romanen Giants in the Eart, utgitt 1927 er skrevet i et hvitt hus i Minnesota av en utvandret nordmann fra Dønna. Hva er forfatterens navn? 15. Sakprosaboka Ørkenen Sur: den norske uteliggerkolonien i Brooklyn forteller historien om norske sjømenn som ender opp i fattige kår i New York. Boka er skrevet av en produktiv folklorist med 32 andre sakprosautgivelser bak seg. Hva heter han? 16. Navn og tittel på den siste romanen Tarjei Vesaas ga ut. Det kom en diktsamling etterpå. Selv om Vesaas ikke gir oss noe sjangermerke på denne personlige boka listes den opp som roman. Store norske leksikon kaller den hans “selvbiografiske testamente”. 17. Tittel på debutromanene til Karl Ove Knausgård, Linn Ullmann og Knut Faldbakken? 18. En som debuterte atskillig før er forfatter Torborg Nedreaas (1945). En favoritt fra skolens leseverk blant annet. Vi skal frem til navnet på hennes mest sentrale kvinnelige karakter, en jente som har både for og etternavn, vi klarer oss med fornavnet. Og hun opptrer i disse bøkene…. 19. Og så til en roman av Vigdis Hjorth. Forfatteren minner oss om at en roman feks kan komponeres som et måltid. Ikke blant hennes mest kjente. Kom i 1998. Nytt på fransk – oh lala! Det er fransk tema på festivalen i år, med spennende nye stemmer som skriver på fransk. Så de som har fulgt med på denne delen av programmet vil få uttelling her. 20. Denne forfatteren har skremt mange foreldre med sin roman om en dagmamma som dreper de to barna hun passer. Hun har også vært rådgiver for president Macron. Hva heter hun? 21. Nobelprisvinner Patrick Modiano ga i 1997 ut en roman om en ung jødisk kvinne basert på en notis i avisen i 1939. Boka kom ut på norsk i år. Hva het kvinnen, som gir navn på denne romanen? (En gate i Paris er oppkalt etter henne på grunn av denne boka.) 22. Virginie Despentes ble svært kontroversiell for filmen Baise-moi, om to prostituerte på hevntokt. Nå er hun aktuell med en romantrilogi om en avdanka rockemusiker. Hva heter serien? 23. Algeriske Kamel Daoud fikk Goncourt-prisen for beste debutroman i 2015. Boka går i dialog med klassikeren Den fremmede av algerisk-fødte Albert Camus. Hva er den norske tittelen på Daouds roman? 24. Edouard Louis brakdebuterte med romanen Farvel til Eddy Belleguele i 2014. Men hva heter hans nyeste roman, som nettopp er ute på norsk? Vi godtar bare norsk tittel. Folkekjære dikt 25. Olaf Bulls dikt Metope starter slik: «Dig vil jeg ømt i rytmer nagle fast» (og så ønsker vi neste verselinje bestående av 7 ord). 26. Aasmund Olavsson Vinje har et ikke ukjent dikt som begynner slik: «No ser eg atter slike fjell og dalar» Hvordan lyder neste verselinje på 8 ord? 27. I dette spørsmålet er vi ute etter første verselinje i Gunvor Hofmos dikt Fra en annen virkelighet. Svaret er på 7 ord. 28. Hva er tittelen på Jens Bjørneboes dikt som består av ti bud hvorav det første lyder slik: «Det første bud er ganske lett. / De som er flest har alltid rett.» 29. I Inger Hagerups dikt Alt er så nær meg rekker jeg-personen hånden til noe eller noen. Hva eller hvem er det hun rekker hånden til? Bibelhistorier på moderne vis 30. I 2007 ga Jon Fosse ut den korte romanen Andvake, som har fellestrekk med bibelfortellingen om Josef og Maria. Hva er navnene på paret som søker husly i Bjørgvin? Vi vil ha deres opprinnelige navn, for det skifter underveis. 31. I Karl-Ove Knausgård roman En Tid for alt har fortelleren satt seg fore å skrive englenes historie på jorda – fra skapelsen til i dag. Mot slutten av boka oppdager han at englene finnes rundt oss i våre dager. Men nå i hvilken form? 32. Da tyske Thomas Mann skulle skrive en novelle basert på en bibelfortelling på 10 sider, endte han opp med å forfatter et helt firebindsverk. Hva heter verket som ble utgitt i første halvdel av 30-årene? 33. Hvem er hovedpersonen i det episke diktet Det tapte paradis (originaltittel Paradise Lost) av den engelske poeten John Milton? 34. Hvilken Nobelprisvinner har skrevet romanen Jesusevangeliet? Oversetterhjørnet Oversettere kan lett bli glemt når man snakker om utenlandsk litteratur. Men denne quiz’en anerkjenner det viktige arbeidet med å oversette til og fra norsk. 35. Denne nålevende forfatteren har oversatt flere moderne klassikere til norsk, blant annet skuespill av Sarah Kane, Franz Kafkas Forvandlinga og andre forteljingar i 2016 og Dei døde av James Joyce. 36. Hvilken oversetter fikk Brageprisen for sin oversettelse av Moby Dick i 2010? 37. Hvilken oversetter har sørget for å bringe Elena Ferrantes Napoli-kvartett til et norsk publikum? 38. Denne oversetteren mottok i 2011 ordenstegnet som Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstordenen for å bringe sentrale norske forfattere til et tyskspråklig publikum, blant andre Jostein Gaarder, Anne B. Ragde, Anne Holt og Ari Behn. 39. Hvem bidro med over 2000 nye ord til det norske språk under arbeidet med å oversette de fem bøkene om Harry Potter til norsk?