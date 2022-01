Kåret til tidenes bok

New York Times-leserne har stemt frem «Drep ikke en sangfugl» til den beste boken på 125 år.

For å feire at avisens bokbilag var 125 år, ba New York Times leserne sine om å foreslå hvilken bok de synes var den beste boken utgitt i dette tidsrommet.

Nå er svaret klart – og det ble Harper Lees sagnomsuste roman To Kill a Mockingbird, eller Å drepe en sangfugl som er den norske tittelen.

Romanen utkom i 1960 og skildret rasismen som Harper Lee som barn var vitne til i sin hjemby Monroeville i Alabama. Historien fra sørstatene på 1930-tallet fortelles fra synspunktet til to barn.

New York Times skriver at forslagene hadde strømmet på fra alle de 50 amerikanske delstatene – så vel som fra 67 land rundt i verden. I november i fjor presenterte avisen en liste på de 25 mest nominerte titlene og ba om en avstemning.

Etter å ha talt opp mer enn 200.000 stemmer vant Harper Lees roman med en liten margin foran J.R.R. Tolkiens første bok ut i den mektige fantasyserie The Lord of The Rings, nemlig The Fellowship of the Ring – eller Ringenes brorskap – fra 1954.

På tredjeplass fulgte George Orwells fremtidsskrekk 1984, skrevet i 1949.