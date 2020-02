Kan vinne ny pris

Torgrim Eggen vant Brageprisen. Nå er han nominert til Kritikerprisen.

Brageprisen henger høyest. Bokhandlerprisen er den største salgsprisen, mens Kritikerprisene er de som har størst prestisje litterært. I formiddag kom nominasjonene, og i sakprosaklassen har vi to kjente fra Brageprisen: Shazia Majid og Torgrim Eggen. Sistnevnte vant med sin kraftprestasjon av en biografi om forfatteren Axel Jensen og kan ta hjem også kritikerpris når de deles ut 5. mars.

Her er alle nominerte i klassen for beste sakprosabok for voksne:

Torgrim Eggen: Axel – Fra smokken til Ovnen. Storyen om Axel Jensen, Cappelen Damm

Shazia Majid: Ut av skyggene. Den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner, Aschehoug

Anders Johansen: Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814–1913, Universitetsforlaget

Erlend Hegdal: Charleston i Grukkedalen, Nasjonalbiblioteket

Juryen består av Alf Kjetil Igland, Merete Røsvik og Espen Søbye.

Beste oversettelse:

Tove Bakke: For ope hjarte av Anna Gavalda, Samlaget

Ove Lund: Seiobo der nede av Lázló Krasznahorkai, Cappelen Damm

Ute Neumann: Medusas flåte av Franzobel, Cappelen Damm

Julia Wiedlocha: Før plogen din over de dødes knokler av Olga Tokarczuk, Gyldendal

Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa. Juryen består av Carina Elisabeth Beddari, Gabriel Moro og Janneken Øverland.

Beste barne- og ungdomsbok:



Ane Barmen: Draumar betyr ingenting, Gyldendal

Mari Kanstad Johnsen: 3 2 1, Gyldendal

Arne Svingen: Alt jeg skylder deg er juling, Gyldendal

Tyra Teodora Tronstad: Flaggermusmusikk, Aschehoug

Juryen består av Ingvild Bræin, Morten Olsen Haugen og Karen Frøsland Nystøyl.



Beste voksenbok:

Lars Saabye Christensen: Byens spor. Skyggeboken, Cappelen Damm

Matias Faldbakken: Vi er fem, Oktober

Kjartan Fløgstad: Due og drone, Gyldendal

Jon Fosse: Det andre namnet. Septologien I–II, Samlaget

Medlemmene i Seksjon for litteratur kårer prisvinneren gjennom uravstemning.