Kan mangedoble Fosse-salget

Hvis Jon Fosse skulle sikre seg The International Booker Prize, kan det gi ham en langt større leserskare.

Ett er sikkert i denne bransjen: Litteraturprisene er uendelig mange. De gir først og fremst ære og anerkjennelse til forfatteren, og et klapp på skulderen både til forlag og forfatter. Noen ytterst få av prisene kan også sikre en merkbar økning i salget. Her hjemme snakker vi først og fremst om Bokhandlerprisen, og tidvis Brageprisen og Rivertonprisen, i så måte. Ute i verden er det Nobelprisen i litteratur, Bookerprisen, de største nasjonale bokprisene og Pulitzer som kan flytte bokstabler.

Sterk posisjon

The Bookseller har tatt et dypdykk i effekten av Den internasjonale Bookerprisen – en pris som er svært aktuell her på berget, etter som Jon Fosse sist uke slapp gjennom nåløyet da kortlisten med årets seks finalister ble offentliggjort. Funnene til det britiske bokbransjebladet er temmelig oppsiktsvekkende.

Siden den ble etablert på tampen av 1960-tallet, har Bookerprisen fått en stadig sterkere posisjon i det britiske litteraturlandskapet. I 2005 fikk den også følge av søsterprisen The International Booker Prize, for å åpne opp for landskapet utenfor samveldet. Den gang var det ikke noen forutsetning at originalmanuset skulle være skrevet på et ikke-engelsk språk – slik at de første årenes prismottakere inkluderer størrelser som Alice Munro, Lydia Davis og Philip Roth. Først i 2015 ble dagens modell innført – altså at de nominerte til The International Booker Prize først måtte være utgitt på et ikke-engelsk språk, for deretter å være oversatt og utgitt i Storbritannia eller Irland.

Formidabel økning

Det har lenge vært et faktum i britisk bokbransje at det å sikre seg den tradisjonelle og høythengende Bookerprisen, har hatt en svært positiv salgseffekt – i hvert fall på det britiske bokmarkedet, selv om effekten internasjonalt har vært langt mer variabel.

Eksempelvis solgte fjorårsvinner Damon Galguts The Promise 1537 eksemplarer (målt på 6500 utsalgssteder) over disk gjennom de fire ukene forut for tildelingen. I de fire ukene etter solgt han hele 25 572 eksemplarer – en salgsøkning på formidable 1537 prosent. De første tre månedene etter tildelingen solgte Galgut (med drøyt 81 000 solgte) mer i Storbritannia enn han tidligere hadde gjort totalt gjennom de 17 årene siden han første gang ble utgitt på øyriket, ifølge The Bookseller.

Betydelig effekt

Hva så med The International Booker Prize – er salgseffekten av denne også stor? The Bookseller har sett nærmere på tallene for de siste års vinnere, og fasiten er et rungende ja. Bokbransjebladet har også her sett på salget de siste fire ukene før prisvinneren har blitt utropt, sammenlignet med de fire ukene etter kåringen. Fasiten viser en fordobling av salget som et minimum. Normalen ligger gjerne langt høyere. Marieke Lucas Rijneveld mer enn seksdoblet salget for The Discomfort of Evening. J Jokha Alhartis Celestial Bodies økte salget med 1127 prosent, mens David Grossmans A Horse Wolked into a Bar fikk en spektakulær salgsøkning på hele 1434 prosent.

Jon Fosse, som for lengst er et verdensnavn i visse kretser, har altså mulighetene til å sikre seg et bredere britisk publikum hvis han skulle stikke av med Den internasjonale Bookerprisen. Svaret får vi 26. mai.