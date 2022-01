Just nu är inte allt.

LYRISK: Få svenske forfattere og artister kan måle seg med populariteten som ble Tage Danielsson (1928-1985) til del.

Hver julekveld er svensk tradisjon å samles rundt fjernsynet for å glede seg over Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, og hvor Tage selv leser teksten.

Sammen med kumphanen Hans «Hasse» Alfredson (1931-2017) dannet Danielsson HasseåTage, et unikt kreativt oppkomme av et partnerskap som i mer enn 20-år, leverte sketsjer, revyer, spillefilmer og bøker på et løpende bånd.

Det meste skrev de to tilsammen på deres felles produksjonsselskap Svenska Ord ABs beskjedne lille skrivestue fra 1700-tallet på Söder, sentralt i Stockholm. Her vandret Hasse vileløst rundt med sine ideer, mens Tage som var 190 cm høy, hakket tekster ned ved skrivemaskinen på det store skrivebordet. Det var ikke høyt nok under taket til at han kunne rette seg opp og gå rundt. Som ansatt hadde de i alle år Mona Haskel (1935-2021) Svenska Ords allt-i-allo, og som tok seg av renskrivninger, script, regnskap og sandstrøing på bakken opp til skriverstuen om vinteren. Skriverstuen er så liten at det var ikke plass til flere ansatte enn de tre.

Fra det beskjedne lille huset kom det manus til alle av radarparets berømte sketsjer, satirer, revyer, vers og filmer. Tenk bare på filmer som Äppelkriget, Att angöra en brygga, Mannen som slutade röka, Picassos eventyr, Ronja Röverdatter og Den enfaldige mördaren. For å nevne noen.

Kommer du til Stockholm, er et besøk vel verd. Skrivestuen er i dag fredet, men eies og disponeres av Hasses sønn, filmregissøren Tomas Alfredson.

Humor er kanskje det vi først og fremst forknipper med radarparet, men de var også samfunnsengasjerte og radikale. Tage regnet seg som syndikalist og skrev kritisk om det svenske sosialdemokratiet:

Om man är socialist måste man göra klart för sig vilken form av socialism som den svenska socialdemokratin bör vara på väg mot. Då tycker jag att den socialism som syndikalisterna förespråkar, med ett minimum med maktkoncentration och med bibehållna mänskliga fri- och rättigheter, är betydligt intressantare än de vanliga formerna av socialism.

Tage skrev også små epistler, afroismer og dikt. Mange av disse er samlet i den siste boken han gav ut, Samlade tankar från roten, ett av diktene heter Tankar om det taskigas fortbestånd.

Da Tage gikk bort, altfor tidlig, i 1985, holdt Hasse en rørende tale i begravelsen:

Åh, vad jag har haft roligt med dig, Tage.

Jag hoppas att din eld ska fortsätta att brinna i oss alla. Eftersom vi har gjort så mycket tillsammans, så kan du gott hjälpa mig med det här talet också. Jag ska därför sluta med att läsa en av dina dikter:

Tankar om det taskigas fortbestånd

Tänk inte bara på just nu.

Just nu är inte allt.

Just nu har inte tid med dig.

Då protesterar du.

Du ger varenda stund en spark

och ryter åt den: gör nånting!

Du vill få allt att ske just nu.

Men ingen mänska är så stark.

Du vill att natten ska bli dag.

Du hatar denna svarta natt.

Men natten bidar lugnt sin tid.

Det lugnet är dess övertag.

Ditt krav på alltings färdighet

är rätt och bra, men för nervöst.

Det gäller att få finnas till

med bibehållen värdighet.

I lugnet bor en väldig styrka.

Tänk inte bara på just nu.

Det finns ett då, det finns ett sedan.

Som under valven i en kyrka.

Invänta stilla gryningen.

I mörkret håll min hand.

Mot stranden vandrar, mjuk och stark,

den långa lugna dyningen.

Tage Danielsson, Samlade tankar från roten (Wahlström & Widstrand, 1985)