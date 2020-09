Bokmässan: Investerer i fremtiden

Bokmässan i Göteborg starter i morgen, selvsagt digitalt. – Dette er en investering i fremtiden, sier messesjef Frida Edman.

Bokmässan i Göteborg er Nordens kanskje største litteraturarrangement, men er som alle andre eventer i år også preget av covid-19. Bokmässan ønsker derfor publikum i år velkomne digitalt – via Bokmässan Play.

– Vi har nå utviklet en helt ny tjeneste – Bokmässan Play. Jeg ser stort potensiale i fremtiden for slik en tjeneste. Et norsk digitalt spor med norske forfattere for et norsk publikum? Internasjonale forelesninger som holdes digitalt? Deler av Bokmässan som også sendes digitalt? Det er mange spørsmål og vi må se nærmere på dem i høst, sier Edman.

Hun trekker frem sine personlige høydepunkter fra årets digitale program:

– Å få innvie Bokmässan sammen med kulturminister Amanda Lind. Men også når Patrik Lundberg og Lo Kauppis snakker om det svenske klassesamholdet og når Malin Ekman intervjuer Ben Lerner i vårt studio i New York. Og så kan man jo ikke gå glipp av krimstjerner som Pascal Engman, Stina Jackson, Camilla Läckberg og Mattis Edvardsson.

Norsk-svenske ambisjoner

– Det vi gjør i år er en investering for fremtiden. Men vi blir selvsagt påvirket av situasjonen som den er – primært fordi vi ikke kan arrangere en fysisk messe og få inntekter fra utstillere og besøkende, sier Edman.

Hun mener også at uten en fysisk arena, mister messen en viktig del:

– Vi går glipp av møtet mellom forfattere og lesere, og det kommer mange, med jeg, til å savne. Det er også der mye av boksalget skjer, ved signeringer. Bokmässan er en sterk motor i nordisk litteraturøkonomi.

Bokmässan har de senere årene også hatt norsk-svenske ambisjoner, og et ønske om å styrke posisjonen som en messe også for Norge.

– Det er allerede i dag et antall norske lesere som kommer til Göteborg under Bokmässan, det ønsker vi å forsterke ytterligere. Bokmässan Play kan være en måte. Men vi har også diskutert et boktog fra Oslo i samarbeid med norske forlag til Bokmässan, samt ytterligere markedsføring i Norge. Hvert år har vi norske forfattere på programmet. Vi leser jo mye av hverandres litteratur, så jeg tror det finnes håp om samarbeid for på ulike vis å kunne styrke norske innslag på Bokmässan. Den som har noen ideer er varmt velkomne til å høre fra seg!, sier Edman.

