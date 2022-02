– Favoriserer kjente aktører

UKAS BOKFJES: Redaktør Iselin Kleppestø Thorsen føler at innkjøpsordningen for sakprosa favoriserer kjente og etablerte aktører og ser like mye på navn som på innhold.

Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Lennart Krohn Hansen i Frisk forlag den til redaktør Iselin Kleppestø Thorsen i Hertervig forlag.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Akkurat nå i januar har jeg brukt mye tid på å følge opp Kian Remes bok fra i høst, Kampen om Kielland som er blitt reaktualisert i og med dokumentarserien Katastrofen Kielland på TV2 og siste sesong av Lykkeland. Ellers, og ved siden av kommende bøker, jobber jeg en del med program på Bokhuset i Stavanger nå som vi kan forvente færre restriksjoner for kulturlivet, og ser frem til å ønske Peter Strassegger velkommen til scenen med ny bok nå i februar.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Som flere andre bokfjes her sliter jeg med å få tid til nok fornøyelseslesning. Det blir mest manusjobbing, mens bokbunken på nattbordet vokser seg kjempehøy og strømmetjenestene lokker med stadig nye gode filmer og serier. Men nå er vi flere bokfolk i samme situasjon som har tatt grep og startet en lesesirkel for å tvinge oss selv til å følge opp de gode leseintensjonene.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Da vil jeg trekke fram Bjørn Arild Ersland som ved siden av å lage vilt god mat, og være en utrolig produktiv og god forfatter, og skarp redaktør, har et genuint engasjement for lesing og skriving og den gode fortellingen. Nå har han fått millioner i støtte til et forskningsprosjekt som forhåpentligvis kommer til å revolusjonere skriveopplæringen! Prosjektet skal utvikle en undervisningsmetode for barneskolelærere og gjøre det lettere å undervise i kreativ og skapende skriving, hvor det litterære i en tekst skal vektlegges like mer enn rettskriving. Det er utrolig spennende!

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du og hvorfor?

-Jeg har nettopp lest ferdig Mine bilder – om kunst og alkoholisme av Sverre Bjertnæs. I korte essay tar han utgangspunkt i kunst han har på veggen hjemme og skriver om sitt forhold til både verket og kunstneren bak det. I den innrammingen (no pun intended) forteller han om sin utvikling som menneske og kunstner, og om sitt alkoholmisbruk. Det er en svært vellykket blanding av selvbiografi og kunsthistorie.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Føler du at innkjøpsordningen for sakprosa favoriserer kjente og etablerte aktører og ser like mye på navn som på innhold? Svaret er: Ja

Iselin Kleppestø Thorsen sender stafettpinnen videre til forfatter og forlegger Synnøve Øverland Knudsen.